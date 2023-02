Chypre: une présidentielle sous le signe de la continuité, des dossiers chauds au menu

À Nicosie, le 28 janvier, un homme devant une affiche du favori de la présidentielle à Chypre, Nikos Christodoulides. © Petros Karadjias / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les Chypriotes votent ce dimanche 5 février pour élire le successeur du président de la république, Nikos Anastasiades, qui tire sa révérence après deux mandats, soit 10 ans à la tête du pays. Les trois principaux concurrents à sa succession lui sont tous liés à divers degrés. La continuité politique est en vue, mais le futur président hérite de dossiers de plus en plus brûlants, pour l’île et pour l’Europe, du processus de paix à la corruption en passant par l’immigration.