Fête du froid à la Brévine, la «petite Sibérie» suisse

Si vous demandez à quelqu’un quel est l’endroit le plus froid de la Suisse, la plupart répondront que c’est sans doute au sommet du Cervin, la montagne la plus connue du pays. Mais pas besoin d’aller aussi haut chercher l’air frais (ou glacé !). Depuis 1987, le petit village de la Brévine, à 1 000 m d’altitude dans les montagnes jurassiennes, détient le record national avec -41,8° centigrade !

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à la Brévine, Jérémie lanche

Le thermomètre affiche +1° centigrade au coup d’envoi des festivités. La fête du Froid ferait-elle de la publicité mensongère ? Non, assure Muriel Jeanneret, conseillère com-munale de La Brévine : « Il fait souvent froid chez nous, c’est vrai, parce qu’on a ce micro climat qui fait qu’on est connu pour le froid. Mais non, on n’est pas toujours à moins 41,8 degrés ! ».

Les températures sont quand même suffisamment basses pour qu’il faille utiliser des tronçonneuses pour tailler une piscine dans le petit lac gelé des Taillères, qui s'étend entre les forêts de sapins. Venu exprès de Genève, Miguel Guardia n’aurait loupé la baignade rituelle pour rien au monde : « Les premières minutes sont toujours très pénibles, ça fait super mal. Et après, en fait, ça devient très vite addictif ».

Sensation « explosive »

Impression confirmée par Ludovic. Cet habitué a tenu juste trois minutes : « La sensation est toujours aussi explosive. Tu rentres dans l’eau et au moment où tu es dedans, tu ne sens plus rien, ça monte, explosion de joie, plaisir ».

Pour les plus frileux – ou les plus normaux, c’est selon – le patin à glace sur le lac gelé ou la balade en traîneau tiré par des chiens huskies marche aussi très bien. Plus de 6 000 visiteurs, venus de toute la Suisse et de la France voisine, étaient attendus ce week-end. La Brévine, qui se fait appeler la « Sibérie » de la Suisse, essaie aussi d’attirer les touristes en été. En leur promettant des nuits plus fraîches, en période de canicule.

►À lire aussi : Les glaciers suisses ont perdu 6% de leur volume total en 2022, un record (28 septembre 2022)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne