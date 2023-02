Nouvel échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie

Qui était les deux volontaires britanniques ?

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

Christopher Parry était originaire de Cornouailles, et « s'est retrouvé en Ukraine en mars, aux heures les plus sombres, au début de l'invasion russe ». Le ministère britannique des Affaires étrangères rend hommage à l’aide qu’il a apportée à « ceux qui en avaient le plus besoin, sauvant plus de 400 vies et de nombreux animaux abandonnés ».

BBC News publie leurs portraits, ainsi que des images d’eux, dans leurs missions. Comme ici, où Andrew Bagshaw, chercheur scientifique et volontaire en Ukraine depuis avril, laisse un message avant de partir sauver des gens, « des personnes âgées, des jeunes et des personnes défavorisées » comme l’indique le ministère : « Salut, merci pour l’argent. On part sauver des gens, désolé je dois me dépêcher. On se parle plus tard. »

D’autres ressortissants volontaires ont été tués alors qu’ils apportaient de l’aide. Le gouvernement britannique a déjà mis en garde contre tout voyage en Ukraine, affirmant qu'il existe « un risque réel pour la vie ».