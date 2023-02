Olaf Scholz rejette les comparaisons «saugrenues» de Vladimir Poutine sur les chars allemands

Dans une interview ce dimanche à l'hebdomadaire Bild am Sonntag, Olaf Scholz revient sur les propos du président russe Vladimir Poutine comparant le IIIe Reich et l'Allemagne actuelle.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Les chars allemands nous menacent à nouveau » lançait Vladimir Poutine lors du 80e anniversaire de la fin de la bataille de Stalingrad, victoire centrale de l’Union soviétique contre l’armée nazie, jeudi 2 février 2023. Le président russe a ainsi de nouveau établi un parallèle entre le IIIe Reich et l’Allemagne d’aujourd’hui.

Dans une interview ce dimanche, le chancelier Olaf Scholz rejette les propos du dirigeant russe : « Ses paroles s’inscrivent dans une série de comparaisons historiques saugrenues que Poutine utilise pour justifier son attaque contre l’Ukraine ».

Ce poids du passé reste omniprésent. En Allemagne, la Ostpolitik, la politique à l’Est, a longtemps été focalisée sur la relation avec Moscou. Et pour certains, les crimes du nazisme expliquent qu’une relation particulière doive existe avec la Russie.

Un devoir de réparation envers les Ukrainiens

Or, la responsabilité de l’Allemagne à l’égard de l’Ukraine, victime centrale du IIIe Reich, est tout aussi importante et justifie la solidarité de Berlin aujourd’hui avec Kiev, souligne de plus en plus de voix. L’historien britannique Timothy Garton Ash soulignait récemment que la leçon de l’Histoire est que des chars allemands doivent servir aujourd’hui à protéger les Ukrainiens, victimes principales de Hitler et Staline.

