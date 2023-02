Au Royaume Uni, les ambulanciers et les infirmiers de nouveau en grève

Depuis plusieurs mois au Royaume-Uni, les mobilisations se succèdent dans les services publics, pour réclamer plus de moyens et des hausses de salaire. Après leur mobilisation du 15 décembre, les infirmières débrayent ce lundi.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

« Protéger l’hôpital public » : c'est le mot d’ordre de la mobilisation des infirmières et infirmiers ce lundi 6 et mardi 7 février. Les conditions de travail deviennent insoutenables, explique Ben, infirmier urgentiste qui manifeste devant l’hôpital de St Thomas, à deux pas du Parlement britannique.

« Depuis que j’ai commencé à travailler ici, il y a cinq ans, les conditions n’ont fait que de se dégrader. Constamment, je rentre chez moi en n’ayant fait que le strict minimum pour mes patients. Certains jours, il y a tellement de monde et nous sommes en tel sous-effectif que nous ne pouvons rien faire de plus que de faire en sorte que l’état des patients n’empire pas. En tant qu’infirmier, c’est très dur de rentrer chez soi et de se dire que n’avez pas pu faire de votre mieux. »

Le jeune homme décrit un turnover constant dans son service et des postes qui ne trouvent pas preneurs.

Une grève largement soutenue

Depuis la première mobilisation en décembre, les négociations n’avancent pas. « Le ministre de la Santé n’a pas discuté avec la présidente de notre syndicat. Nous espérons que cette mobilisation va avoir plus d’impact, et qu’ils vont enfin se décider à s’asseoir à la table des négociations pour revoir les salaires », explique Mary Jo.

Les bus à impériale rouges klaxonnent au passage du piquet de grève. La mobilisation est largement soutenue. Fred est venu montrer sa solidarité : « J’ai eu trois opérations dans l’année qui vient de s’écouler, alors je suis venu leur dire merci. Ils n’ont même plus le temps de nous aider à nous laver ! Je les soutiens pleinement. »

D’autres grèves sont prévues dans la semaine : les kinés, jeudi, et les ambulanciers à nouveau vendredi.

