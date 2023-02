Royaume-Uni: Rishi Sunak nomme un nouveau président pour le parti conservateur

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a nommé mardi 7 février Greg Hands nouveau président du parti conservateur, après avoir limogé fin janvier son prédécesseur, épinglé pour ne pas avoir déclaré ses démêlés avec le fisc.

Cette nomination a entraîné un léger remaniement ministériel marqué par la création de quatre ministères, alors que Rishi Sunak, au pouvoir depuis un peu plus de cent jours, est fragilisé par des affaires dans son gouvernement et une crise sociale qui dure.

Greg Hands, qui était depuis octobre ministre du Commerce international, a été nommé ministre sans portefeuille, et président des Tories. Il aura la tâche difficile de coordonner la campagne du parti au pouvoir depuis treize ans, et au plus bas dans les sondages, aux prochaines élections législatives qui devraient avoir lieu dans moins de deux ans.

Le précédent chef du parti conservateur, Nadim Zahawi, a été limogé après s'être rendu coupable d'une « violation grave du code ministériel ». Il avait trouvé un accord de principe avec le fisc en août 2022, alors qu'il était ministre des Finances de Boris Johnson, avant de l'entériner le mois suivant. Selon la presse, Nadhim Zahawi a réglé ce qu'il devait au fisc, assorti de pénalités, pour près de cinq millions de livres sterling - 5,7 millions d'euros.

Un remaniement ministériel pour réduire l'inflation et permettre une croissance économique

Avec le remaniement ministériel, Grant Shapps, qui était depuis octobre le ministre des Entreprises et de l'Énergie, devient ministre pour la Sécurité énergétique et la Neutralité carbone. Kemi Badenoch devient ministre des Entreprises et du Commerce. Michelle Donellan, qui était ministre de la Culture, est nommée ministre pour la Science, l'Innovation et la Technologie. Lucy Frazer devient ministre de la Culture, des Médias et du Sport.

Ces changements permettront de s'assurer que les équipes de Rishi Sunak « se concentrent sur les promesses du Premier ministre », dont la réduction de moitié de l'inflation et la croissance de l'économie, selon un communiqué de Downing Street.

