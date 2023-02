Un ex-policier londonien condamné à la perpétuité pour des viols en série

David Carrick a été condamné mardi 7 février 2023 à la perpétuité. Ce policier londonien a plaidé coupable le mois dernier de 85 crimes, dont plus de 20 viols et des séquestrations. AFP - ADRIAN DENNIS

David Carrick a été condamné mardi 7 février à la perpétuité. Ce policier londonien a plaidé coupable le mois dernier de 85 crimes, dont plus de 20 viols et des séquestrations. Le quadragénaire est resté en poste au sein des forces de l’ordre malgré plusieurs signalements et plaintes.