La Pologne en passe d'avoir l'une des armées les plus puissantes d'Europe

La Pologne veut avoir la plus grande armée d’Europe. C’est en tout cas le souhait du gouvernement actuel qui veut tout faire pour sécuriser ses frontières, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine, parce qu’on craint que la Russie s’en prenne ensuite à la Pologne. L’armée polonaise commence déjà à recruter de nouveaux soldats.

De notre correspondant à Varsovie,

Ils sont près de 14 000 à avoir rejoint les rangs de l’armée polonaise en 2022. Un record depuis la fin du service militaire obligatoire en 2008.

La campagne « Deviens un soldat de la Pologne » a été lancée deux mois après le début de la guerre. Le but est d’avoir un processus de recrutement : plus simple, plus rapide et plus moderne. Et ça semble déjà porter ses fruits. Aujourd’hui, la Pologne compterait environ 164 000 soldats, ce qui est considérable. Parce qu’à titre de comparaison, la France, bien plus peuplée que la Pologne, compte tout juste 200 000 soldats.

Et cette campagne devrait continuer à prendre de l’ampleur. L’objectif est d’atteindre 300 000 soldats dans les 10 ans à venir. En tout cas, le gouvernement national-conservateur actuel fait tout pour y arriver. Il a d’ailleurs mis en place un nouveau service militaire qui dure un an ; il est volontaire et rémunéré. Toutefois, de nombreux médias font tout de même part de leur inquiétude. Ils s’attendent à la démission de nombreux cadres de l’armée polonaise, et il faudra du temps pour former les prochains.

Un matériel modernisé

En parallèle, la Pologne s’est également lancée dans la modernisation de son matériel pour avoir une « grande armée de dissuasion » comme le souhaite le ministre de la Défense. Pour ça, la Pologne a multiplié les achats d’armes à l’international, notamment avec les Américains, qui sont les grands alliés et les partenaires privilégiés.

Systèmes de missiles Himars, avions de chasse F-35, chars, obusiers… Il y en a de toutes les sortes. Et ce nouveau matériel arrive déjà en Pologne. En fin de semaine dernière, on a pu voir des systèmes de défense aérienne Patriot dans les rues de Varsovie. Tout ce matériel arrive aussi en remplacement de l’ancien qui est parti en Ukraine.

Un système de missiles M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) lors d'un exercice en Lituanie, le 26 septembre 2022 (Image d'illustration). INTS KALNINS / REUTERS

La Pologne s’est imposée comme l’un des moteurs de l’aide militaire pour son voisin. Elle a longtemps fait pression sur ses voisins européens, et surtout sur l’Allemagne, pour envoyer des chars Leopard 2 de l’autre côté de la frontière. Mais elle a pu se le permettre grâce à tous ces contrats signés avec ses alliés pour remettre son ancien matériel à Kiev.

Un élément clé de l'Otan

La dimension que prend l’armée polonaise permet au pays d’avoir plus de poids au sein de l’Otan et de l’Union européenne. La Pologne veut en être l’un des moteurs. Varsovie a été à chaque fois favorable pour accueillir des formations militaires, pour devenir une plateforme d’envoi du matériel en Ukraine ou encore pour stationner des troupes américaines sur son sol.

La Pologne joue un rôle important au sein de l’Otan. Alliance au sein de laquelle elle occupe la première place en termes de dépense militaire rapporté au PIB. Le budget de 2023 alloue près de 4% du PIB polonais à son armée. C’est même plus que les États-Unis.

C’est vraiment symbolique de l’importance prise par la Pologne depuis le début du conflit en Ukraine. Que ce soit en termes d’effectif ou d’influence au sein de l’Otan et de l’Union européenne.

