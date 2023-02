Le musée d’ethnographie de Genève restitue des objets sacrés aux communautés iroquoises

© Salvatore Di Nolfi / Keystone, via AP

Le conseiller municipal de Genève Sami Kanaan (à gauche) et la directrice du musée d'ethnographie de Genève Carine Ayele Durand restituent des objets sacrées aux représentants de la confédération Haudenosaunee Clayton Logan et Brennen Ferguson, lors d'une cérémonie dans la ville suisse, le 7 février 2023.

Alors que les pays africains qui s’intéressent à la décolonisation des musées dans les pays occidentaux, les peuples Amérindiens, eux aussi, rejoignent la danse. Ils cherchent à récupérer une partie de leur patrimoine emporté par les colons et disséminé dans les collections du monde entier. Exemple en Suisse, où la ville de Genève a restitué mardi 7 février au peuple iroquois deux objets sacrés exposés au musée d’ethnographie de la ville.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Brennen Ferguson est l’un des représentants de la nation iroquoise, aussi appelée Haudenosaunee. L’été dernier, en visite à Genève, il découvre avec surprise qu’un masque et un hochet sacrés sont exposés dans le musée d’ethnographie : « Nous avons réussi à maintenir vivantes nos cérémonies traditionnelles au sein de la communauté. Certaines sont très anciennes et ce genre de masque médicinal joue un rôle très important dans notre rituel. Ils ont un pouvoir de guérison. En échange de quoi, nous avons une obligation à l’égard du masque. »

La restitution de ces objets, après 200 ans passés en Suisse, s’est faite en un temps record. « Il y a des objets qui sont considérés comme sacrés et les peuples qui demandent ces restitutions estiment qu’ils ont une responsabilité vis-à-vis de ces objets que les musées ne peuvent pas remplir, explique la directrice du musée d’ethnographie, Carine Ayélé Durand. Après, nous avons de manière proactive lancé un projet en 2020 pour identifier le plus d’objets sensibles et pour contacter des communautés pour leur demander si elles nous autorisaient à continuer à les exposer. »

Une loi aux États-Unis impose aux institutions qui détiennent ces œuvres sacrées de les rendre aux communautés amérindiennes, également appelées « Premières nations » au Canada. Mais elle n’est pas toujours appliquée, regrettent les Haudenosaunee.

