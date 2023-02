Russie: Sergei Shoigu, le ministre de la Défense, reprend la parole

Ce lundi 6 février, Evgueni Prigojine a une nouvelle fois fait parler de lui. Le patron de Wagner s'est affiché à bord de ce qu'il a présenté comme un bombardier Su-24 revenant d'un bombardement sur Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine. Pourtant, ce mardi 7 février, c'est bien le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, qui s'est exprimé sur les avancées de l'armée russe sur le terrain.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Jusqu'ici, le visage des comptes rendus quotidiens sur « les progrès de l'opération spéciale », c’était celui du porte-parole des armées, Igor Konashenkov.

Le général Sergueï Sourovikine, lui, s'était largement exprimé quand il dirigeait les combats à l'automne et à l'hiver dernier. Mais c'était une nouveauté en Russie.

Changement d'atmosphère depuis la fin décembre 2022, avec le retour progressif de Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, sur la scène médiatique. Déjà deux visites sur le terrain de « l’opération spéciale » dont la presse a rendu compte, fin décembre et mi-janvier, sans que l'on sache où exactement.

« L'ennemi subit des pertes importantes »

Et dans cette période où l'armée russe semble avoir repris l'initiative sur le terrain, c’est également Sergueï Shoigu qui commente : « À la suite des actions offensives de nos troupes dans les directions de Donetsk et de Zaporijjia, les villes de Soledar, Kleshcheevka, Podgornoe, Krasnopolye, Blagodatnoe, Lobkove et Nikolaevka ont été libérées. À l'heure actuelle, les opérations militaires se développent avec succès dans les régions d'Ougledar et d'Artemovsk. Malgré l'aide militaire sans précédent des pays occidentaux, l'ennemi subit des pertes importantes. »

Juste avant le premier anniversaire de ce que le Kremlin persiste à appeler une « opération spéciale », l'armée russe intensifie ses assauts et insiste sur les pertes du camp d'en face. Le dernier bilan officiel côté russe, lui, date du 21 septembre 2022.

Depuis plusieurs mois, le ministère de la Défense russe intensifie ses efforts de réformes de l’armée. L’une d’entre elles, interdisant l’usage des téléphones portables et tablettes, avait suscité quelques mouvements d’humeurs.

