Séisme en Turquie: à Adana, les recherches de survivants continuent mais les espoirs s'amenuisent

Le retour des personnes originaires des régions touchées pour aider les victimes

Beaucoup de personnes originaires de ces régions sinistrées rentrent chez elle pour prêter main forte. Burcu Yozgatli, rencontré par nos envoyés spéciaux à Antioche, Jad El Khoury et Guilhem Delteil, arrive d'Istanbul et ne lâche pas son téléphone. À distance, elle tente d’aider les personnes menant les recherches sur les emplacements en envoyant des informations qui permettraient de localiser d’éventuels survivants. L’urgence dicte ses gestes. Les émotions, elles, ont disparu, dit-elle. « Dans ma famille, 34 personnes sont mortes. Et ce n’est que dans ma famille. Je suis tellement triste. Je ne peux pas vous exprimer mes sentiments. Nous ne ressentons plus rien maintenant. »

Burcu Yozgatli aura mis deux jours à pouvoir rejoindre sa ville d’Antioche. Elle a apporté des valises de vêtements chauds pour les distribuer aux rescapés. Et elle veut participer, comme tant d’autres bénévoles, aux opérations de recherche. Beaucoup de membres de sa famille sont toujours portés disparus. « Personne ne peut les transporter, les repérer sous les débris, les enterrer. Et il faut d’abord retrouver les gens, raconte la jeune femme. On nous a dit qu’une de mes tantes avait été sauvée, sortie des débris. Mais on ne sait pas où elle est : on n’a toujours pas pu entrer en contact avec elle. »

Un travail de titan, mais cette ingénieure promet de ne pas baisser les bras. « Une personne est une personne. Si nous pouvons sauver une personne, il faut le faire. Aujourd'hui, une personne représente une famille énorme pour nous. » Mais les habitants des zones sinistrées réclament plus de moyens techniques. Les bras ne suffisent pas pour déplacer des blocs de béton.