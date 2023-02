Séismes: en Allemagne, la diaspora turque est mobilisée pour aider

Audio 01:10

La diaspora turque est mobilisée en Allemagne pour répondre aux appels aux dons comme ici à Berlin. © Pascal Thibaut / RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le tremblement de terre meurtrier en Turquie a suscité une vague de solidarité internationale. Elle vaut notamment pour la diaspora turque, et plus particulièrement en Allemagne, où trois millions de personnes sont originaires de ce pays. Ils sont nombreux à répondre aux appels aux dons, comme à Berlin, où vit la plus grande communauté.