Séismes en Turquie: à Antioche, la résignation prend le pas sur la colère

En Turquie et en Syrie, le séisme a tué au moins 12 000 personnes, d'après le dernier bilan humain. Deux jours après les séismes, la recherche des survivants s'est poursuivie ce mercredi 8 février. Antioche demeure l'une des villes les plus touchés par le séisme. Notre envoyée spéciale sur place depuis deux jours fait le point.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Antioche, Manon Chapelain

Ce qui nous a marqué ce mercredi ? La résignation des habitants. La veille, nous les avons vus courir partout à la recherche de secours, ou bien d'une solution pour se rendre utiles. Mais ce jour, on les sentait épuisés, voire anéantis. Les regards étaient défaits.

Des rescapés continuent d'être sortis des décombres, comme cette mère et sa fille qui ont été retrouvées vivantes après 50 heures sous leur immeuble. Hélas, cela relève plutôt de l'exception désormais ; par rapport à mardi, la plupart des habitants actuellement retrouvés sont morts.

Nous avons passé une partie de la journée dans l'une des morgues de la ville, qui déborde de corps. Ceux qui arrivent en continu sont à présent déposés dehors, à même le sol dans des sacs noirs, ou bien enroulés dans des couvertures.

Des familles, toute la journée de mardi en quête de leurs proches, pendant que des officiers de la Diyanet, l'agence religieuse nationale turque, enchaînaient les prières. Ce mercredi soir, le plus marquant, c'était le silence qui règne actuellement dans certains quartiers.

Les habitants ne cherchent plus les corps, ils cherchent surtout à partir, quitter cette ville fantôme dévastée, toujours sans eau, sans électricité et sans réseau. Mardi, les routes à l'intérieur de la ville étaient bloquées par la circulation remplie de voitures venues déposer des vivres et des volontaires ; maintenant, ce sont les routes pour en sortir qui sont pleines.

Un étudiant qui faisait du stop nous a expliqué que ses amis étaient déjà en route vers des villes aux quatre coins du pays, comme Adana, Ankara, voire même Istanbul ou Izmir.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne