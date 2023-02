Suède: le gouvernement s’attaque à des rumeurs de kidnappings d’enfants musulmans par les services sociaux

Des enfants musulmans kidnappés par les services sociaux suédois, voilà la thèse d’une théorie conspirationniste qui se propage sur des réseaux sociaux de langue arabe. Une campagne de désinformation massive, la plus grave que la Suède ait connue, selon le gouvernement qui annonce des mesures pour contrer ces rumeurs.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo

Cela fait deux ans que ça dure. Les allégations selon lesquelles les services sociaux suédois enlèveraient des enfants musulmans pour les confier à des familles chrétiennes embrasent la toile dès que la Suède se retrouve désignée comme un pays islamophobe.

Hors, avec l’affaire du Coran brûlé devant l’ambassade de Turquie à Stockholm il y a quelques semaines, cette campagne de désinformation refait surface.

Le témoignage d’une mère diffusé sur une chaîne YouTube égyptienne conservatrice très suivie et la vidéo virale d’un couple de Syriens qui demandaient aux services sociaux de leur rendre leurs enfants avaient déclenché une vague d'indignation dans le monde arabe, et laissé penser que la Suède menait une politique d’assimilation forcée pour éloigner de l'islam les enfants de réfugiés.

Des enquêtes de presse ont montré depuis que les enfants en question avaient témoigné avoir été battus par leurs parents, de quoi justifier un placement dans une famille d'accueil.

Des incompréhensions autour du droit de l'enfance ?

En Suède, le droit des enfants est très protégé, la fessée interdite depuis 1979, alors, selon certains chercheurs, il est possible que, dans certains cas, la notion de violence familiale, différente selon les cultures, ait pu créer des incompréhensions.

Le problème avec cette campagne de désinformation massive et récurrente est que la défiance envers les services sociaux s’installe dans les communautés d’immigrés, et le gouvernement suédois craint que des enfants se retrouvent en danger si les violences ne sont plus dénoncées.

Des ressources supplémentaires vont donc être allouées à l'Agence gouvernementale en charge de la désinformation pour rétablir la vérité sur les services sociaux chargés de la protection de l'enfance. La sécurité physique et juridique des agents va également être renforcée, puisque certains ont reçu des menaces.

► À lire aussi : La Suède ferme ses portes aux immigrés

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne