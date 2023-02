Ukraine: après Londres et avant les dirigeants de l'UE, Zelensky est à Paris

Dans le sillage de son passage remarqué à Londres, Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris, ce mercredi soir. Le président ukrainien rencontre à l'Élysée son homologue français Emmanuel Macron, mais également le chancelier allemand Olaf Scholz. Il a précisé qu'il s'entretiendrait jeudi avec les dirigeants de l'Union européenne.

Le président Macron dîne à Paris avec MM. Zelensky et Scholz, dans le but de « réaffirmer le soutien indéfectible » du couple franco-allemand à l'Ukraine, « et de poursuivre l'étroite coordination qui permet de répondre avec réactivité et efficacité aux besoins exprimés par Kiev », selon l'Élysée. Les trois dirigeants devaient s'exprimer devant la presse avant de se voir à huis clos. Un dîner organisé en toute hâte, selon l'AFP.

Le président ukrainien arrive de Londres, où il a rencontré le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le roi, et où il s'est exprimé devant le Parlement, pour son deuxième déplacement à l'étranger depuis le début de la guerre dans son pays, il y a près d'un an, après un passage par Washington en décembre. Jeudi, Volodymyr Zelensky est ensuite attendu à Bruxelles, pour un sommet de l'UE. Il l'a confirmé ce mercredi.

le président ukrainien #zelensky prendra la parole lors de l'ouverture du festival du film de Berlin @berlinale la semaine prochaine (pas encore clair si par video ou sur place). Il avait pris la parole aux festivals de Cannes et de Venise l'an dernier. — Pascal Thibaut (@pthibaut) February 8, 2023

Sur les avions, « rien n'est exclu »

La tournée européenne du chef d'État intervient à l'approche du premier anniversaire du conflit, le 24 février prochain. Il y a un an jour pour jour, M. Macron se rendait d'ailleurs à Kiev, sur le chemin du retour de Moscou où il n'était pas parvenu à éviter le déclenchement de l'invasion russe. À Londres, Volodymyr Zelensky a martelé son message : il demande aux Occidentaux de lui fournir des avions pour combattre Moscou.

M. Sunak a d'ailleurs fait un pas mesuré vers lui, en demandant à l'armée britannique « d'étudier » la possibilité de livrer des avions à l'armée ukrainienne sur le « long terme ». Le Royaume-Uni est « clair depuis longtemps sur le fait que, pour ce qui est d'apporter une aide militaire à l'Ukraine, rien n'est exclu », a-t-il dit, lors de sa conférence de presse avec M. Zelensky. Et d'ajouter que les livraisons d'avions « font bien sûr partie de nos discussions ».

« Nous en avons parlé aujourd'hui, nous l'avions fait précédemment et c'est pourquoi nous avons annoncé aujourd'hui que nous allons entraîner des membres de l'armée de l'air ukrainienne sur des plateformes aux normes de l'Otan », a souligné le dirigeant britannique. « C'est une discussion que nous avons avec nos alliés, car certains des avions que nous avons sont fabriqués via des traités communs avec plusieurs autres pays. »

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président ukrainien Volodymyr Zelensky au milieu des troupes ukrainiennes formées pour manœuvrer les chars Challenger 2 dans une installation militaire à Lulworth, ce mercredi 8 février. AP - Andrew Matthews

« La Russie trouvera une réponse »

Ces propos ne sont d'ailleurs pas tombés dans l'oreille d'un sourd. L'ambassade russe en Grande-Bretagne a en effet réagi. « Je voudrais rappeler aux responsables à Londres : dans un tel scénario, la moisson sanglante du prochain cycle d'escalade sera sur votre conscience, ainsi que les conséquences militaires et politiques pour le continent européen et le monde entier », a-t-elle lancé. « La Russie trouvera une réponse à toute mesure hostile. »

La conférence de presse de MM. Sunak et Zelensky avait lieu sur un site du sud de l'Angleterre où des soldats ukrainiens sont actuellement formés au maniement de chars Challenger 2 britanniques promis à Kiev. Et si le déplacement du leader ukrainien à Paris ne donnera pas lieu à un discours devant le Parlement, il assure qu'il va « discuter » de tous ces sujets avec des dirigeants de l'UE, ainsi que des « missiles de longue portée ».

Quant à Rishi Sunak, il assure que les Challenger promis par son pays seront opérationnels dès « le mois prochain » sur le terrain, confirmant le calendrier fourni en janvier par son gouvernement, qui avait évoqué des livraisons fin mars. « Les équipes ukrainiennes arrivées la semaine dernière (pour se former, NDLR) utiliseront les chars Challenger 2 pour défendre la souveraineté territoriale de l'Ukraine le mois prochain », a-t-il déclaré.

