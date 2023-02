Ukraine: en visite à Londres, Volodymyr Zelensky remercie le Royaume-Uni pour son aide

Le président ukrainien est en visite surprise au Royaume-Uni ce mercredi 8 février. C’est la deuxième fois que Volodymyr Zelensky quitte son pays depuis le début de la guerre. Il a rencontré Rishi Sunak ce matin avant un discours au Parlement britannique.

La visite n’a été annoncée qu’avec quelques heures d’avance, raconte notre correspondante à Londres, Émeline Vin. En amont de la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Rishi Sunak, Downing Street indique que Londres va encore renforcer l’entraînement fourni par l’armée britannique aux soldats ukrainiens. Des pilotes et des Marines seront ainsi formés pour utiliser les équipements fournis par l’Otan – c’est une demande de longue date de Kiev. Cet engagement s’ajoute aux 10 000 Ukrainiens déjà formés les six derniers mois, et aux 20 000 qui doivent entraîner cette année. Le Premier ministre renouvelle également son engagement de fournir des tanks Challenger 2 à l’Ukraine.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a promis mercredi de continuer à soutenir l'Ukraine pour lui permettre une victoire « décisive [...] cette année », peu après l'arrivée à Londres du président ukrainien Volodymyr Zelensky. De son côté, le président ukrainien a remercié le Royaume-Uni, l'« un des premiers » pays à avoir aidé militairement et financièrement l'Ukraine contre l'invasion russe. Volodymyr Zelensky a en profité pour une nouvelle fois exhorté ses alliés occidentaux à lui fournir les « armes nécessaires » pour stopper l'invasion russe.

La visite – et les entretiens entre les deux hommes – doit permettre à Londres de réaffirmer le soutien britannique aux plans ukrainiens de « travailler à une paix longue et durable ».

Des sanctions supplémentaires

De nouvelles sanctions envers la Russie ont aussi été annoncées, notamment contre le secteur de l'armement. Les nouvelles sanctions visent notamment « six entités fournissant des équipements militaires tels que des drones pour l'invasion de l'Ukraine par la Russie », a indiqué le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué. « Huit personnes et une entité liées à des réseaux financiers malveillants » proches du Kremlin ont également été soumis aux nouvelles sanctions, qui incluent un gel des avoirs.

Les deux dirigeants se rendront sur une base militaire en fin d’après-midi. Une rencontre sera aussi organisée entre Volodymyr Zelensky et le roi Charles III.

