Au Parlement européen, Zelensky démontre que l’avenir de l’Europe est lié à celui de l’Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été acclamé jeudi 9 février par les eurodéputés à Bruxelles, debout dans l'hémicycle, lors d'une visite qualifiée d'« historique » par la présidente du Parlement européen Roberta Metsola. Volodymyr Zelensky a, dans son discours, voulu démontrer aux députés européens combien l’avenir de l’Europe était lié à celui de l’Ukraine.

Après des étapes à Londres et Paris la veille, le dirigeant ukrainien participe ce jeudi à Bruxelles à un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, durant lesquels il demandera de livrer des avions de combat à Kiev face aux avancées de l'armée russe, près d'un an après le déclenchement de l'offensive de Moscou.

Dès le début de son discours, le président ukrainien a longuement remercié les députés et les États membres pour leur soutien inflexible dès le début de la guerre à l’Ukraine, « seule façon d’aller de l’avant » a-t-il dit. Il a aussi insisté sur cette « maison Europe » à laquelle les Ukrainiens appartiennent et veulent appartenir. C'est bien sûr une façon de rappeler la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. « Cette demande qui a donné le courage et la force aux Ukrainiens de tenir et de se battre. La victoire sur la Russie sera la garantie du maintien des valeurs européennes », a dit Volodymyr Zelensky devant les députés européens.

Le président ukrainien qui a demandé avec beaucoup de force et de conviction à ces députés de continuer leur aide, « c’est une question de vie, de mort et d’Europe », a-t-il dit à la fin de son discours.

« Nous sommes avec vous aussi longtemps qu'il le faudra »

Roberta Metsola a déclaré, dans son discours, ponctué par les applaudissements des députés : « Désormais, les États doivent envisager, rapidement, comme prochaine étape, de fournir les systèmes à longue portée et les jets dont vous avez besoin pour protéger la liberté que trop de gens prenaient pour acquise [...] Notre réponse doit être proportionnelle à la menace, et la menace est existentielle [...] Nous sommes avec vous aussi longtemps qu'il le faudra. »

« L'Ukraine est l'Europe, l'avenir de votre nation est dans l'Union européenne. Nous savons le sacrifice que votre peuple a enduré pour l'Europe, et nous devons l'honorer non seulement par des mots, mais aussi par des actes », a-t-elle insisté. Les Vingt-Sept ont accordé à Kiev le statut de candidat à l'adhésion à l'UE.

Dans une déclaration commune, les présidents des différents groupes politiques au Parlement européen ont appelé les Vingt-Sept « à accroître et à accélérer leur assistance militaire, à fournir le matériel militaire et les systèmes de défense nécessaires et à former les forces ukrainiennes ».

(Avec AFP)

