La France peut-elle fournir des avions à l'Ukraine en guerre?

Une vue aérienne montre un avion de chasse Mirage 2000 effectuant un survol lors du défilé militaire du 14-Juillet au-dessus de Paris, en 2022. AFP - CHRISTOPHE SIMON

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En visite à Paris puis à Bruxelles, le président ukrainien demande des avions le plus tôt possible. Volodymyr Zelensky redoute une offensive russe dans les tout prochains jours et, après les chars, il réclame « des ailes pour protéger la liberté ». « Rien n'est exclu », assure Emmanuel Macron. Mais la France a-t-elle les moyens de fournir des avions de chasse à l'Ukraine ?