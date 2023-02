Reportage

Séisme: dans le sud de la Turquie, chercher puis prendre en charge les survivants

Les secouristes fouillent les décombres d'un immeuble à Adana. © Guilhem Delteil / RFI

RFI

Jour après jour, heure après heure, le bilan ne cesse de s'alourdir en Turquie et en Syrie. Le dernier bilan provisoire jeudi matin 9 février fait état de plus de 15 000 personnes, après les deux tremblements de terre et les répliques qui ont secoué la région en début de semaine. Nos envoyés spéciaux étaient ce mercredi à Osmaniye et Adana.