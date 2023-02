Séisme en Turquie: à Kahramanmaras, la détresse des familles qui suivent les opérations de sauvetage

Reportage

En Turquie et en Syrie, l'espoir de sauver des rescapés du violent séisme de lundi diminue d'heure en heure. Les chances de survie s'amenuisent trois jours après le drame qui a déjà fait plus de 17 500 morts. Proche de l’épicentre, la ville de Kahramanmaras, dans l’est de la Turquie, a été lourdement touchée.

Publicité Lire la suite

Avec nos envoyés spéciaux à Kahramanmaras, Guilhem Delteil et Jad El Khoury

Aucun quartier ne semble avoir été épargné. Partout des bâtiments effondrés, d’autres fissurés de toutes parts. D’épaisses fumées noires s’échappent en plusieurs endroits des décombres d’immeuble.

Dans le centre, à une intersection où plusieurs immeubles se sont écroulés, des équipes turques et azerbaïdjanaises fouillent les débris. Sur une distance de seulement 200 mètres, onze pelleteuses sont à l’œuvre ce jeudi. Et plus de trois jours après le séisme, sept corps – parmi lesquels des enfants – ont été sortis des décombres en fin de matinée.

Le chaos règne

Les secouristes ont des photos des personnes portées disparues pour essayer d’identifier les corps. Et lorsque les sacs contenant les dépouilles ont été déposés à l’extérieur de la zone de recherche, les proches des victimes qui surveillent avec angoisse l’avancée des opérations, se sentent effondrés.

Partout dans la ville, les sirènes se mêlent au bruit des pelleteuses et des générateurs, des ambulances, mais aussi des véhicules mortuaires. Mais ces derniers ont bien du mal à se frayer un chemin. La plupart des routes sont embouteillées avec des voitures arrêtées sur les côtés. La police tente de mettre un peu d’ordre, mais sans grand succès. Un grand chaos règne à Kahramanmaras.

À Karamanmaras, sept corps ont été retirés des décombres de ces immeubles en fin de matinée. Des rescapés pleurent la mort de leurs proches. © Guilhem Delteil / RFI

► À lire aussi : Reportage - Séismes en Turquie: à Antioche, la résignation prend le pas sur la colère

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne