Ukraine: Volodymyr Zelensky à Paris, une visite improvisée?

Les présidents français et ukrainien, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, sur le tarmac de la base aérienne de Vélizy-Villacoublay avant leur embarquement pour se rendre à Bruxelles, ce jeudi 9 février 2023.

Volodymyr Zelensky à Bruxelles. Le président ukrainien a participé ce jeudi 9 février au Conseil européen. Un invité de marque pour l'UE, choyé par Emmanuel Macron également. Le chef de l'État français l'a emmené dans son avion au départ de Paris. L'étape française n'a duré que quelques heures, sans faste, rien à voir avec l'accueil reçu à Londres. Cela veut-il dire pour autant qu'elle a été improvisée ?

L'exécutif a, en tout cas, bien gardé le secret. Mercredi, à la mi-journée, le porte-parole du gouvernement est interrogé sur la visite de Volodymyr Zelensky à Londres, mais ne laisse rien filtrer sur une possible étape à Paris.

C'est dans l'après-midi que les premiers échos sortent. Le président ukrainien sera en France le soir même pour un dîner avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand.

On connaît la suite. Un dîner tardif après une déclaration devant la presse aux alentours de 22 heures.

Quand cette visite a-t-elle été décidée ?

C'est toute la question. Selon un conseiller de l'Élysée cité par Politico, « le projet d'une visite à Paris était discuté depuis plusieurs semaines entre Kiev et Paris ». Il y a aussi, bien sûr, des raisons de sécurité autour des déplacements du chef de l'État ukrainien qui expliquent le silence des autorités françaises.

Mais d'après nos confrères, le président français avait bel et bien d'autres plans pour sa soirée de mercredi. Emmanuel Macron et son épouse auraient dû être au théâtre !

Autre information qui sème le doute sur la préparation de cette visite : d'après le Wall Street Journal, Emmanuel Macron aurait décidé d'inviter son homologue ukrainien au dernier moment, après avoir découvert l'accueil royal réservé par Londres à Zelensky : une rencontre avec le roi Charles III et un discours devant le Parlement.

Les diplomates ukrainiens cités par le journal américain affirment même, en off, que le président ukrainien avait prévu de passer d'abord à Paris avant Londres et Bruxelles. Mais l'Élysée n'a jamais envoyé d'invitation à Kiev.

C'est donc à Londres que le tapis rouge a été déroulé et non pas à Paris. Londres et Bruxelles, sans passer par Paris, le signal aurait aussi pu être mal vu par les autorités françaises ? L'Élysée s'en est peut-être rendu compte un peu tard.

Compliqué pour la France, qui se présente comme l'un des principaux alliés diplomatiques et militaires de l'Ukraine, de ne pas accueillir le président ukrainien en tournée européenne. Le mal est réparé.

Des voisins européens froissés

L'Italie n'a pas apprécié le privilège de Paris. Cette visite était « inappropriée », pour Giorgia Meloni. La présidente du Conseil italien accuse Emmanuel Macron d'opportunisme politique, d'avoir tiré la couverture à lui alors que tous les dirigeants européens, eux aussi, auraient bien aimé recevoir Zelensky.

Mais seule la France a eu cette chance. Le chancelier allemand Olaf Scholz a d'ailleurs dû faire le voyage jusqu'à Paris pour avoir droit à sa photo avec le dirigeant ukrainien.

Un coup réussi pour Emmanuel Macron

Aucune annonce, pas de nouvelles livraisons d'armes, pas de déblocage sur les avions de chasse. Mais les images suffisent à faire de cette visite un succès médiatique avec la photo de Volodymyr Zelensky en treillis dans le jardin d'hiver de l'Élysée.

Mieux encore. Le président ukrainien s'est envolé pour Bruxelles dans l'avion d'Emmanuel Macron. Les caméras étaient évidemment conviées à assister au décollage ce jeudi matin.

Une façon symbolique de montrer que la France est en première ligne sur le soutien européen à l'Ukraine.

