À Kiev, la maire de Paris Anne Hidalgo réaffirme sa volonté de ne pas avoir d'athlètes russes aux JO

La maire de Paris Anne Hidalgo était en visite à Kiev et à réaffirmer être contre la venue d'athlètes russes aux JO de 2024 à Paris.

Ce jeudi 9 février, Annie Hidalgo était en visite en Ukraine, où elle a rencontré le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, et s’est exprimée devant le conseil municipal de la capitale ukrainienne. L'occasion d'évoquer la participation des athlètes russes aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

C’est la deuxième fois qu’Anne Hidalgo se rend dans la capitale ukrainienne, depuis le début de l’invasion russe, rappelle notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan. La maire de Paris est venue, avec une délégation parisienne, apporter une aide humanitaire, mais aussi annoncer la création d’une task force entre les mairies de Paris, de Bruxelles et de Varsovie, pour stimuler les efforts et les investissements, en vue de la reconstruction de Kiev et de l’Ukraine en général…

Mais face au maire de Kiev et ancien boxeur, Vitaly Klitschko, Anne Hidalgo avait un message très précis à apporter : « Je ne souhaite pas, je ne veux pas qu’il y ait de délégation russe tant qu’il y aura la guerre, tant que la Russie agresse l’Ukraine. Je ne souhaite pas qu’il y ait de délégation russe aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, même, puisque ça avait été évoqué, sous bannière neutre, parce que ça n’existe, pas la bannière neutre. »

La maire de Paris insiste : « Là, il ne s’agit pas de dopage, il s’agit d’une guerre et d’une agression contre un peuple qui demande simplement à s’autodéterminer, donc je ne souhaite pas de délégation russe aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris tant qu’il y aura cette guerre. »

Les paroles de la maire de Paris ont forcément rencontré l’approbation du maire de Kiev, ainsi que de ses conseillers municipaux, même si la décision sur la participation des athlètes russes aux JO appartient au Comité olympique. Mais les Kiéviens ont apprécié, à sa juste valeur, le fait que la maire de Paris, la ville lumière, partage leur combat.

Réunion à Londres prévue ce vendredi sur le sujet

Dans le même temps, jeudi, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a dénoncé les menaces ukrainiennes de boycotter les JO 2024 de Paris si des sportifs russes et biélorusses y participent, qui « vont à l'encontre des fondamentaux du mouvement olympique », selon un courrier révélé jeudi par le comité olympique ukrainien.

Ce vendredi, une conférence réunira les ministres des Sports de plusieurs pays, organisée par Londres, sur la présence de ces athlètes aux JO de Paris.

