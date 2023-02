À la Une: le Kosovo fête les 15 ans de son indépendance

Revue de presse des Balkans

Le 17 février 2008, le Kosovo déclarait son indépendance, l’aboutissement d’années de répression, d’engagements politiques, d’internationalisation du conflit et de diplomaties parallèles. Un long parcours que retrace la Maison de l’indépendance, au cœur de la capitale. Visite guidée d’un petit musée pour une grande histoire.

L’écrivain et traducteur Qerim Ondozi a composé un dictionnaire de la langue albanaise en 37 lettres (une de plus que l’alphabet normal), où sont expliqués avec humour et réalisme quelques-uns des mots et expressions qui ont fait le Kosovo et les Kosovars avant et après la guerre. Sélection de quelques lettres.

La Moldavie, pays en voie d’extinction ?

En 30 ans, la Moldavie a perdu 40 % de sa population. Devant la balance démographique, la principale cause du dépeuplement est l’exode, qui reste une stratégie de survie face à la pauvreté. Un cercle vicieux amplifié par la guerre et la crise économique actuelle. Analyse.

Sorti à l’automne 2022 et aujourd’hui à l’affiche dans plusieurs cinémas européens, le film Carbon nous transporte au milieu du conflit en Transnistrie en 1992, du côté des gens ordinaires. Derrière cette satire, la recherche d’identité d’une région moldave dont les habitants ont jusqu’à cinq nationalités et qui reste l’objet d’un conflit gelé. Entretien avec le réalisateur Ion Borș.

Voilà plus d’un an qu’un camp de réfugiés fermé et contrôlé a ouvert sur l’île de Samos, en Grèce. Pour les ONG, ce « camp-prison » fragilise la santé mentale des résidents. Face à cette situation, des initiatives ont vu le jour sur l’île pour tenter de redonner espoir aux demandeurs d’asile en quête d’une nouvelle vie.

Le plus grand narcotrafiquant des Balkans est en fuite

C’est l’un des narcotrafiquants les plus puissants d’Europe qui a été mystérieusement libéré fin décembre par les Émirats arabes unis, deux mois après son arrestation à Dubaï. Edin Gačanin, alias « Tito », citoyen néerlando-bosnien, serait l’un des chefs d’un « supercartel » contrôlant le tiers du business européen de la cocaïne.

Elles s’imposent petit à petit par la stratégie du fait accompli. Les constructions illégales pullulent dans tous les pays des Balkans, qui luttent sans succès ou sans volonté, générant un gros manque à gagner pour les finances publiques. Tour d’horizon.

L’ozempic est à la mode. Elon Musk, Kim Kardashian et d’autres célébrités affirment utiliser ce médicament antidiabétique comme remède miracle pour perdre du poids, alors qu’ils ne souffrent pas de diabète. Importé des États-Unis, la popularité de l’ozempic est en train de gagner les Balkans et la pénurie guette la région, menaçant les malades qui, eux, en ont vraiment besoin.

