La Roumanie dément le survol de deux missiles russes sur son territoire

Le chef de l'armée ukrainienne a affirmé que deux missiles de croisière russes avaient survolé ce vendredi 10 février au matin la Roumanie, pays membre de l'Otan, ainsi que la Moldavie avant d'entrer en Ukraine. Bucarest a démenti peu après le survol de son espace aérien.

Publicité Lire la suite

Deux projectiles tirés « depuis la mer Noire » ont « traversé l'espace aérien roumain à approximativement 08h33 TU » avant d'entrer dans l'espace aérien ukrainien, a affirmé dans un communiqué le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny.

En réaction à ces déclarations du chef de l'armée ukrainienne, Bucarest a réagi. « Le système de surveillance aérienne a détecté un projectile tiré depuis un bateau russe situé en mer Noire » en direction de l'Ukraine, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. « Mais à aucun moment, il n'est entré dans l'espace aérien roumain ». Deux avions de chasse MiG-21 de l'armée roumaine, mais évoluant sous commandement de l'Otan, ont été dirigés vers le nord de la Roumanie, ce qui a permis « clarifier rapidement la situation », a expliqué le ministère.

Le ministre de la Défense roumain dément qu'un missile russe soit passé dans l'espace aérien du pays.



Le communiqué confirme que ce missile a bien traversé en revanche, le territoire de la Moldavie voisine. https://t.co/Kq417UHFcH — Loup Bureau (@LoupBureau) February 10, 2023

De son côté, la Moldavie a confirmé qu'un missile avait traversé son espace aérien et va convoquer l'ambassadeur de Russie. Cette décision vise à protester « contre la violation inacceptable de notre espace aérien par un missile russe », selon un communiqué.

La Moldavie avait déjà convoqué l'ambassadeur après un incident similaire en octobre 2022. Des débris ont également été trouvés sur le sol moldave à plusieurs reprises. « Les attaques de missiles contre le pays voisin affectent directement notre pays », a dénoncé le ministère des Affaires étrangères, exprimant son « ferme rejet des déclarations et actions hostiles récentes ».

Si ces informations sont confirmées, il s'agirait de la première violation de l'espace aérien de la Roumanie par des missiles russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine voisine par Moscou. La trajectoire des missiles est techniquement possible s'ils ont été tirés depuis la mer Noire où l'armée russe dispose d'une importante flotte. Plus tôt, l'Ukraine avait rapporté une attaque « massive » de missiles et drones explosifs russes contre ses infrastructures énergétiques

Des actions subversives sur le sol moldave

Et alors que Chisinau dénonce une violation inacceptable de son espace aérien, la tension monte et vient s'ajouter aux éléments rendus publics jeudi par les gouvernements moldaves et ukrainiens: une opération des services de renseignement russes visant à mener des actions subversives sur le sol moldave.

Actions subversives, il faut le comprendre comme activer des formes de polarisation au sein de la société moldave à travers des financements de membres de l’actuelle opposition ; la diffusion d’un certain nombre de manœuvres ou de manipulation, pour montrer à la Moldavie qu’elle ne doit pas prendre position du côté de l’Otan Florient Parmentier, chercheur à Sciences Po Paris et spécialiste de la Moldavie

► À lire aussi : Zelensky quitte Bruxelles avec des promesses de soutien mais pas encore d'avions

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne