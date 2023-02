Russie: ex-gouverneur du Khabarovsk, Sergueï Fourgal condamné à 22 ans de prison

Son arrestation à l'été 2020 avait déclenché des manifestations d'une ampleur rare dans l'Extrême-Orient russe. L'ex-gouverneur de la région de Khabarovsk, Sergueï Fourgal, a été condamné ce vendredi 10 février à 22 ans de prison pour avoir commandité deux meurtres. L'accusé clame toujours son innocence.

De notre correspondante à Moscou,

2018, Sergueï Fourgal est largement élu gouverneur. Extrêmement populaire, il souffle la direction de cette région prospère sur la côte Pacifique au candidat du parti présidentiel Russie unie, mais pas pour très longtemps.

À peine deux ans plus tard, il est arrêté, accusé de multiples infractions pénales, dont avoir commandité deux meurtres. Il se dit innocent et c'est ce que ses électeurs croient. Pour eux, l'arrestation est politiquement motivée.

La région est alors le théâtre de puissantes manifestations, tous les samedis, dans la ville principale (600 000 habitants). On crie son soutien à Sergueï Fourgal et on scande des slogans anti-Kremlin.

C'est alors le mouvement de protestation contre le pouvoir le plus important depuis plusieurs années en Russie hors de Moscou.

Ce vendredi, dans la capitale russe, Sergueï Fourgal a été condamné à passer les 22 prochaines années dans une prison de haute sécurité.

