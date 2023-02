Reportage

Séisme en Turquie: à Iskenderun, les familles attendent leurs morts

Un homme de 64 ans, sauvé vivant des décombres à la suite du tremblement de terre meurtrier à Iskenderun, en Turquie, le 9 février 2023. REUTERS - STRINGER

Dans le sud de la Turquie, après le séisme de ce 6 février, plus les jours passent et plus les espoirs de retrouver des vivants sous les décombres s’amenuisent. Beaucoup de familles se sont faites à l’idée, mais veulent tout de même récupérer les corps pour pouvoir les enterrer. Reportage à Iskenderun, dans la région du Hatay, l’une des plus touchées.