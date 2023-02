Ukraine: Zelensky quitte Bruxelles avec des promesses de soutien mais pas encore d'avions

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, après sa rencontre avec les dirigeants de l'Union européenne lors d'un sommet européen à Bruxelles, le jeudi 9 février 2023. AP - Yves Herman

Les chefs d’États et de gouvernements de l’Union européenne ont fini au milieu de la nuit ce 10 février leur sommet qui portait sur les postures à adopter face à l’augmentation des migrations clandestines et face aux subventions industrielles faramineuses de l’Inflation Reduction Act des États-Unis. Il faut dire que leurs débats avaient commencé tard car ce sommet a surtout été marqué par la venue à Bruxelles de Volodymyr Zelensky, invité d’honneur du sommet et d’une plénière extraordinaire du Parlement européen convoquée spécialement pour l’occasion. Reçu en héros sous des salves d’applaudissements, le président ukrainien est reparti à Kiev avec des promesses de soutien mais pas encore avec des avions.