Séismes en Turquie: à l'aéroport d'Adana, ces rescapés qui ont choisi le départ

Reportage

Nuit et jour, l'aéroport d'Adana ne désemplit pas. Un pont aérien a été mis en place pour permettre aux rescapés de quitter les zones sinistrées.

Alors que le bilan du séisme qui a touché lundi 6 février la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir, beaucoup de rescapés veulent quitter les zones sinistrées. Des milliers de personnes cherchent refuge ailleurs dans le pays. Et les compagnies aériennes ont mis en place un pont aérien pour leur permettre de partir. Reportage à l'aéroport d'Adana.

Avec nos envoyés spéciaux en Turquie, Jad El Khoury et Guilhem Delteil

La file d'attente commence dès l'extérieur de l'aéroport. Mais la foule est encore plus nombreuse dans le petit hall des départs.

Ce vendredi 10 février, une centaine de vols étaient prévus au départ d'Adana, de quoi évacuer près de 10 000 personnes. Il n'est plus question de vols réguliers, mais bien d'une opération d'évacuation.

Des dizaines de milliers de personnes cherchent à rejoindre d’autres régions de Turquie. © Guilhem Delteil / RFI

Bilgin Hergüner travaille au bureau de renseignements de l'aéroport. « Nous ne vendons pas de billets, ils sont gratuits, explique-t-il. Tout s'organise sur le moment, en fonction de la demande des rescapés. Nous avons annulé les billets pour les voyageurs qui n'étaient pas en situation d'urgence. »

L'urgence pour Gülistan Tektas, c'est de permettre à ses enfants de se remettre de ce traumatisme. Pour elle, ce sera à Ankara, la capitale, où elle a de la famille. « Nous reviendrons, c'est chez nous ici ! Mais uniquement lorsque nous serons stables sur le plan psychologique. Ce voyage est pour mes enfants. Ils n'arrivent plus à dormir la nuit », confie-t-elle.

Certaines familles ont pu rassembler quelques affaires. D’autres partent avec très peu de bagages. © Guilhem Delteil / RFI

D'autres voient leur départ comme plus définitif. Ali Kara, originaire de la ville d'Antioche dévastée par le séisme, se projette dans une nouvelle vie : « Cela semble impossible de revenir à Antioche. Beaucoup de maisons ont été détruites et d'autres sont très endommagées. Je vais regarder dans quelle ville m'installer. Par exemple, Mersin est plus près d'Antioche. Peut-être que je peux louer quelque chose là-bas. Sinon, à Istanbul. »

Ali Kara est en quête de stabilité et de sécurité. Ce jeune marié attend un bébé au mois de juin.

