Allemagne: on revote à Berlin après l'annulation des élections régionales de septembre 2021

La porte de Brandebourg à Berlin (image d'illustration). REUTERS - HANNIBAL HANSCHKE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

On vote ce dimanche 12 février à Berlin. Plus exactement on revote. Les élections régionales dans la capitale allemande ont été annulées, du jamais vu dans le pays. Les mêmes candidats se représentent donc aujourd'hui, près de dix-huit mois après le dernier scrutin. La coalition de gauche au pouvoir a de bonnes chances de rester en place, mais les chrétiens démocrates pourraient arriver en tête, bouleversant de ce fait la donne politique.