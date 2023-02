Chypre: Nikos Christodoulides remporte l'élection présidentielle

L'ancien chef de la diplomatie chypriote a remporté dimanche 12 février l'élection présidentielle dans l'île divisée de Méditerranée orientale, à l'issue d'un scrutin centré essentiellement sur la lutte contre l'inflation et la corruption.

Âge de 49 ans, Nikos Christodoulides, soutenu par des partis du centre, est le plus jeune chef d'État jamais élu à la tête de Chypre. Il obtient 51,92% (soit 204 680 voix), devançant son rival Andreas Mavroyiannis, crédité de 48,08%, selon le service électoral du gouvernement. Le taux de participation s'est élevé à 72,2%.

Dans une déclaration à la presse, ce dernier a concédé sa défaite, félicitant son adversaire. « Aujourd'hui, c'est la fin d'un voyage, d'un beau voyage que j'ai fait avec des milliers de personnes », a-t-il dit. « Je resterai un citoyen actif ». Nikos Christodoulides succède au conservateur Nicos Anastasiades, 76 ans, qui achève deux mandats de cinq ans.

L'élection avait été présentée comme serrée. Nikos Christodoulides était arrivé en tête au premier tour, le 5 février, avec 32,04% des suffrages, devançant Andreas Mavroyiannis (29,59%). Ce sont ainsi deux anciens diplomates qui se sont retrouvés face à face au second tour. Le premier a été ministre des Affaires étrangères entre 2018 et 2022, tandis que le second avait été ambassadeur en France et en Irlande.

Réunification, corruption et immigration

Le nouveau président devra s'attaquer au problème de l'inflation, sujet qui a dominé les débats lors de la campagne. La hausse des prix de l'énergie et de la nourriture reste en tête des préoccupations des Chypriotes. L'inflation a atteint 10,9% en 2022, avant un ralentissement en janvier, à 7,1%.

Le nouveau chef de l'État sera aussi appelé à relancer les pourparlers sur la réunification de l'île, à l'arrêt depuis 2017. Chypre est divisée depuis l'invasion par la Turquie en 1974 de son tiers nord, en réponse à un coup d'État de nationalistes chypriotes-grecs qui souhaitaient rattacher le pays à la Grèce.

La lutte contre la corruption a dominé aussi le débat électoral, notamment après le scandale des « passeports dorés ». Ce programme d'octroi de passeports contre des investissements sur l'île a dû être annulé en raison d'allégations de corruption.

Autre sujet sensible sur cette île proche des côtes du Moyen-Orient et de la Turquie : l'afflux de migrants, pour lequel les deux candidats avaient promis d'agir. Les autorités affirment que 6% des 915 000 personnes vivant dans le sud de l'île sont des demandeurs d'asile.

(Avec AFP)

