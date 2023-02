Haut-Karabakh: la fermeture du corridor de Latchine laisse des milliers d'Arméniens coupés du monde

Reportage

À la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, cela fait deux mois jour pour jour que le Haut-Karabakh, territoire disputé entre les deux pays est assiégé. Le seul corridor qui permettait d’y accéder a été fermé par l’Azerbaïdjan et 120 000 Arméniens sont donc coupés du monde. Un député européen, le LR François-Xavier Bellamy a décidé d’aller passer quelques jours sur place pour alerter la communauté internationale.

Avec notre envoyé spécial au Haut-Karabakh, Pierrick Bonno

La barrière se lève après de longues minutes d’attente. Trois vieux camions siglés Croix-Rouge s’avancent dans le corridor de Latchine. Depuis le 12 décembre, l’ONG est quasiment la seule à pouvoir atteindre le Haut-Karabakh. Le député européen François-Xavier Bellamy observe la scène : « Je crois que ce n’est que sur place qu’on peut vraiment mesurer ce dont il s’agit. C’est poignant de voir à quelques mètres de nous des cartons de vivres, de vêtements que des familles désespérées et séparées laissent ici en espérant que quelqu’un puisse transporter cela vers leurs proches », explique-t-il.

« Manque de tout »

Des familles séparées comme celle de Sussana. Il y a un peu plus d’un mois, elle quitte le Haut-Karabakh pour rendre visite à son frère hospitalisé en Arménie. Un départ provisoire pense-t-elle. Mais elle n’a jamais pu rentrer chez elle. Ses deux enfants lui racontent tous les jours au téléphone ce qu’est devenue la vie là-bas. « Il n’y a plus de gaz donc ils se chauffent au poêle à bois. En fait, on manque de tout. Du coup, on doit tout acheter avec des tickets de rationnement pour éviter la pénurie. Et en général, il n’y a pas de légumes et de fruits », raconte-t-elle.

Appel à l'UE

Robert Ghukasyan, le gouverneur de la région, profite de la visite du parlementaire pour lancer un appel à l’Union européenne. « Il faut absolument réagir à cette situation, de quelque manière qu’il soit. Sinon, on court à la catastrophe humanitaire », prévient-il. L’Union européenne doit sanctionner l’Azerbaïdjan, lui répond François-Xavier Bellamy. Le problème, c’est que nous venons de signer un accord gazier avec elle.

