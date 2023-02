Italie: des élections régionales en forme de test pour Giorgia Meloni

D’excellents résultats pour Fratelli d’Italia placeraient la cheffe du gouvernement dans une position encore plus dominante. AP - Alessandra Tarantino

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Treize millions d’électeurs sont appelés aux urnes depuis ce dimanche et jusqu’à ce lundi après-midi pour renouveler les gouvernements de Lombardie et du Latium. C'est le premier test politique depuis l’arrivée au pouvoir en septembre de Giorgia Meloni et son parti Fratelli d’Italia.