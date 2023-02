Portugal: à 30 ans, Bobi devient le chien le plus âgé de tous les temps

S'il fait bien plus jeune que son âge, Bobi, 30 ans, est le chien le plus vieux de tous les temps. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Bobi, 29 kilos et le poil brun, vient d'accéder à la célébrité en devenant, à 30 ans et 266 jours, le chien le plus vieux du monde et de tous les temps. Un record homologué par le très sérieux Guinness World Records.