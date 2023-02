Royaume-Uni: les soutiens de Julian Assange manifestent pour tenter d'éviter son extradition

Une nouvelle manifestation a eu lieu, samedi 11 février, à Londres, où Julian Assange est toujours emprisonné. Il s'agissait cette fois d'un carnaval. Le cortège s'est promené dans les rues de la capitale pour finir au pied du Parlement britannique. De l’autre côté de l’Atlantique, on reproche au fondateur de Wikileaks d’avoir mis en danger des vies américaines en dévoilant des opérations secrètes. S’il est extradé aux États-Unis, il risque la perpétuité.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

« Libérez la vérité ». C’est ce qui est écrit sur les lanternes et les parapluies blancs brandis par les soutiens de Julian Assange. Certains portent un masque représentant son visage. Sa femme Stella Morris se tient en début de cortège, devant elle, quelqu’un est déguisé Lady Justice et ouvre la voie.

Chaîne humaine

« C’est une erreur judiciaire. Julian Assange ne devrait pas être en prison depuis si longtemps. Si justice était faite, l’extradition ne devrait jamais avoir lieu », affirme Torena, l'une des organisatrices du carnaval.

L’année dernière, une chaîne humaine entourait le Parlement britannique pour alerter sur le sort du journaliste. Pour cette participante, cette nouvelle manifestation est indispensable. « Il est en prison pour avoir dit la vérité. Je pensais qu’on était dans une démocratie, avec une presse libre. Mais ce n’est pas le cas. Nous devons prévenir la population. Nous avons besoin de monde avec nous, ce genre d’événement nous permet de sensibiliser l’opinion publique ».

Recours

D'ailleurs Mia vient de s'arrêter. La trentenaire passait par là, elle essaie de traverser et range le prospectus qu’on vient de lui donner dans sa poche. Elle ne connaissait pas Julian Assange. « Je vais faire plus de recherches et je compte les rejoindre parfois », assure la jeune femme.

En juin dernier, l'extradition du fondateur de Wikileaks a été approuvée. Ses avocats tentent tous les recours possibles, mais ses chances de rester sur le territoire britannique s'amenuisent.

