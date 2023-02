Séisme en Turquie et en Syrie: l'Allemagne va faciliter l'octroi de visas aux victimes

Les victimes du séisme en Turquie et en Syrie qui ont de la famille en Allemagne vont pouvoir la rejoindre pour trois mois. Le gouvernement de Berlin a annoncé qu'il allait faciliter l'octroi de visas pour les survivants du tremblement de terre.

« Nous voulons permettre aux familles turques et syriennes en Allemagne de faire venir chez elles leurs proches des régions sinistrées par le séisme » a déclaré la ministre allemande de l'Intérieur dans le journal Bild.

« Aide d'urgence »

Selon Nancy Faeser, il s'agit là d'une « aide d'urgence » dont l'objectif est d'offrir aux survivants de la catastrophe un abri ainsi qu’une prise en charge médicale, le tout de façon rapide. Le gouvernement promet l'octroi de visas de trois mois.

Pour simplifier les formalités administratives, le ministère des Affaires étrangères a d’ores et déjà renforcé le personnel dans les consulats allemands en Turquie. Mais plusieurs détails restent encore à préciser. Notamment la question de savoir si les sinistrés, pour obtenir le visa, auront besoin d'un passeport. Alors que beaucoup de rescapés ont tout perdu dans la catastrophe.

Diaspora

L'Allemagne compte la plus grande diaspora turque au monde, avec plus de trois millions de personnes. Depuis 2015 et la décision de la chancelière de l'époque, Angela Merkel, d'ouvrir les frontières, plus de 900 000 Syriens vivent également dans le pays.

