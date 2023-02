Guerre en Ukraine: le chef de l'Otan alerte sur un manque possible de munitions

Jens Stoltenberg a tiré la sonnette d'alarme ce lundi 13 février, affirmant que le rythme de production des usines des pays de l'Otan ne suivait pas les besoins de l'armée ukrainienne en termes de munitions.

L'Ukraine va-t-elle manquer de munitions ? D'après Jens Stoltenberg, l’armée ukrainienne consomme plus de munitions que ce que l’industrie européenne et nord-américaine est capable de produire, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.

Les pays alliés qui fournissent des armes à l’Ukraine ont encore du stock, mais il faut maintenant que les industriels comprennent qu’ils auront des commandes et des contrats conséquents et à long terme et qu’ils peuvent d’ores et déjà augmenter les cadences et les investissements, affirme un pays de l’Otan.

Pour le secrétaire général de l'Alliance atlantique, la question est d’autant plus pressante que l’offensive de printemps de l’armée russe a en réalité déjà commencé. « Ce que la Russie fait maintenant est d’envoyer des milliers et des milliers de soldats supplémentaires, en acceptant un taux de pertes très élevé pour faire pression sur les Ukrainiens. Et ce dont les Russes manquent en qualité, ils essaient de le compenser en quantité. Donc pour moi, cela ne fait que souligner l'importance du timing, a insisté Jens Stoltenberg. Il est urgent de doter l'Ukraine de plus d'armes. Plus vite, nous pouvons livrer des armes, des munitions, des pièces de rechange, du carburant sur le front ukrainien, plus nous sauvons de vies et mieux nous soutenons les efforts pour trouver une solution pacifique et négociée à ce conflit ».

Une consommation de munitions très élevée

Les pays de l’Otan vont aussi former de plus en plus de soldats ukrainiens pour qu’ils perdent l’habitude soviétique de consommer des munitions à outrance. Les chiffres fiables sur la quantité de munitions utilisées sont inaccessibles, mais les niveaux de consommation de part et d'autres sont très élevés dans un conflit étiré, une guerre parfois enlisée dans des tranchées avec des combats incessants sur fond d'artillerie omniprésente. Les Russes tiraient ainsi jusqu'à 50 000 obus par jour en juillet ; les Ukrainiens jusqu'à 6 000, selon une source militaire française.

Mais la consommation ukrainienne a fortement augmenté à partir de sa contre-offensive fin août. Et elle aura besoin d'une énorme puissance de feu pour résister à l'offensive russe attendue pour les semaines à venir. Kiev, de fait, réclame toujours plus. Elle a obtenu récemment la promesse de chars lourds, mais souhaite notamment plus d'équipements de défense sol-air et des avions de chasse, que les Occidentaux rechignent à livrer.

