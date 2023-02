La Moldavie fait état de menaces d'un coup d'État russe

S'appuyant sur des informations du renseignement ukrainien, la présidente moldave Maia Sandu a alerté, lundi 13 février, sur les projets présumés de Moscou pour renverser le pouvoir pro-européen et annoncé un renforcement des mesures de sécurité.

Les menaces émanant de Russie ont clairement été identifiées par la présidente moldave, Maia Sandu : « Le plan prévoit des attaques d'édifices étatiques et des prises d'otages par des saboteurs au passé militaire camouflés en civil. »

L'exécutif moldave se base sur des informations provenant de documents interceptés par les services secrets ukrainiens. Des informations évoquées à Bruxelles la semaine dernière par Volodymyr Zelensky. Les renseignements moldaves avaient alors confirmé l'information sans donner de détails, disant avoir « identifié des activités visant à affaiblir et déstabiliser » cette ex-république soviétique de 2,6 millions d'habitants située entre la Roumanie et l'Ukraine.

« Renverser l'ordre constitutionnel »

« L'objectif est de renverser l'ordre constitutionnel et de remplacer le pouvoir légitime de Chisinau par un pouvoir illégitime », a ajouté la cheffe d'État, en poste depuis décembre 2020. D'après elle, le Kremlin compte sur « l'implication de forces internes » comme le parti de l'oligarque pro-russe en fuite Ilan Sor, mais aussi de possibles ressortissants russes, biélorusses, serbes et monténégrins. Dans ce contexte, Maia Sandu a annoncé un projet législatif visant à donner aux procureurs et aux services de renseignements « les instruments nécessaires pour combattre efficacement les risques de sécurité nationale ».

La Moldavie, candidate depuis l'été 2022 à l'entrée dans l'Union européenne, traverse les crises depuis le début de la guerre en Ukraine et dénonce depuis plusieurs mois « le chantage énergétique de la Russie », qui a diminué de moitié ses livraisons en gaz. Chisinau doit aussi composer avec la menace de soldats russes et d'un important stock russe de munitions dans la région séparatiste pro-russe de Transnistrie.

​​​​Vendredi, le ministère de la Défense a détecté un projectile probablement tiré depuis la mer Noire ayant survolé deux villages dans sa course vers l'Ukraine. L'ambassadeur de la Russie avait été convoqué dans la foulée. « La sécurité des citoyens et du pays est notre préoccupation principale et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger la paix et l'ordre public. Les tentatives du Kremlin ne réussiront pas », a conclu la présidente, épaulée dans cette tâche par un nouveau Premier ministre, Dorin Recean.

