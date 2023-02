En Russie, la Saint-Valentin au temps de «l'opération spéciale» en Ukraine

C’est la Saint-Valentin en Russie comme ailleurs. Après un an de conflit en Ukraine, les rencontres ont pris de nouvelles allures et les soldats russes ont vu leur cote de popularité grimper en flèche.

De notre correspondante à Moscou,

« Le prince charmant sur un tank », c’est ainsi que le très légitimiste quotidien Komsomolskaya Pravda titrait la semaine dernière un long article consacré aux rencontres amoureuses pendant ce que le Kremlin persiste à appeler « l’opération spéciale en Ukraine ». Photo d'un couple à l'appui, lui en uniforme d'apparat, elle en robe blanche avec bouquet de fleurs, le journal évoque notamment de nouveaux types de rencontres en ligne.

Adieu Tinder, bienvenue les groupes sur V Kontakt, le Facebook russe, comme le très clairement intitulé « Faire connaissance avec des soldats ».

À la recherche d'un homme courageux

Pour le cœur d’un militaire de carrière ou d’un mobilisé, la concurrence entre les femmes, plus nombreuses sur ce groupe, ferait rage. Elles seraient toutes à la recherche d’« un homme courageux qui connait la valeur de la vie », comme l’explique une jeune témoin interviewée dans l'article.

Mise en garde contre les possibles escrocs exceptée - certaines femmes sont ainsi parfois soupçonnées d’être moins à la recherche de l’amour que des généreuses compensations financières données par l’État aux veuves - la Komsomlskaya Pravda se fait le relais d’histoires toutes au débouché rose bonbon, y compris celle du coup de foudre et de l'amour fou entre un vétéran qui a perdu sa jambe et une jeune femme à la recherche d'un pilier dans sa vie.

Sans traumatisme psychologique de retour des combats, il serait capable d’assurer toute la charge du quotidien quand elle, enfin, « peut se préoccuper du confort du foyer ». Car cet homme, dont on nous montre la photo d’un dos très musclé à quelques secondes de se jeter dans le bassin d’une piscine, a épousé une femme déjà en charge d’un enfant.

Célébrer la famille traditionnelle

Ici, on fait en quelque sorte coup triple : on motive l'armée en lui parlant du cœur des femmes à l’arrière qui bat pour elle, on mobilise la société derrière ses soldats et, plus important encore, on célèbre la famille traditionnelle dans ce qui est de plus en plus présenté comme une guerre idéologique contre un occident aux mœurs décadentes.

C’est au cœur de la politique de Vladimir Poutine qui, depuis un an, a appuyé sur l’accélérateur d’une politique ultra-conservatrice, en votant notamment des lois dites « anti-propagande LGBT ».

Selon l’EMISS, l'institut officiel des statistiques, 70% des mariages se sont conclus par un divorce en 2021 en Russie. Il y a 30 ans, ce taux était de 42 %.

