Espagne: cinq femmes de mouvements anarchistes catalans portent plainte contre un policier infiltré

À Barcelone, cinq femmes issues de mouvements anarchistes catalans ont porté plainte contre un policier infiltré dans leurs groupes.

Avec notre correspondante à Barcelone, Elise Gazengel

Elles portent notamment plainte pour « agression sexuelle » car ces jeunes femmes ont toutes eu des relations sexuelles et affectives avec un certain Daniel Hernandez Pons entre 2020 et l'automne dernier.

Une période de trois ans durant lesquels ce jeune policier, tout juste sorti d'école et originaire de l'île voisine de Majorque, s'est fait passer pour un jeune travailleur précaire d'extrême gauche et a réussi, grâce à ces relations sentimentales, à intégrer parfois au plus haut niveau plusieurs groupes anarchistes et libertaires de Barcelone.

« Vice de consentement »

Une fois sa réelle identité découverte par un journal catalan, les activistes ont décidé de porter plainte assurant que jamais elles n'auraient consenti à une relation avec un policier. Leur avocate évoque un délit contre l'intégrité morale et un délit d'agression sexuelle, argumentant un « vice de consentement ».

Et cette accusation a soulevé un vaste débat dans le pays, juridique d’abord. Car peut-on vraiment consentir à un acte sexuel avec une personne dont la réelle identité est cachée ? La justice espagnole devra trancher. Mais les victimes ont bon espoir puisqu'en 2021, la justice britannique avait condamné la police à indemniser et à présenter des excuses à une activiste écologiste pour une affaire similaire.

Débat politique

En outre, cette affaire soulève un débat politique aussi puisqu'en Espagne, ce type d'infiltration doit être autorisé par la justice et uniquement dans des cas de terrorisme, crime organisé et trafic de stupéfiants. Ces organisations y voient donc une persécution politique.

Interrogé sur le sujet au Congrès des députés, le ministre de l'Intérieur espagnol, Fernando Grande-Marlaska, a assuré que la police respectait l'ordre constitutionnel et la légalité, avant d'ajouter que les agents ne poursuivent pas seulement les délits mais qu'ils les préviennent aussi. Une réponse insuffisante pour les activistes, d'autant qu'à l'été 2022, un autre agent infiltré dans les mouvements indépendantistes avait été découvert. À l'époque, le ministre avait déjà assuré que ces infiltrations avaient cessé.

