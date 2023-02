Royaume-Uni: Lee Anderson, un vice-président qui détonne au parti conservateur

Portrait

Comment cet homme issu du monde ouvrier et adepte des phrases choc a-t-il réussi à devenir numéro 2 d’un parti en quête de stabilité et de sobriété après le départ précipité de la Première ministre Liz Truss en octobre dernier ?

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Londres,

« De la mine au Parlement », Lee Anderson décrit son parcours atypique avec fierté. Portraits, interviews, tribunes... le nouveau vice-président du parti conservateur apparaît quotidiennement dans les journaux. Loin de faire l’unanimité, ce nouvel allié parle à un électorat éloigné du Premier ministre britannique, le millionnaire et ex-banquier Rishi Sunak. Un atout donc pour ce dernier qui s’est vu, tout de même, la semaine dernière contraint d’annoncer qu’il ne soutenait pas un retour à la peine de mort. En cause, une interview de son nouveau vice-président, publiée par le journal le Spectator et faisant l’éloge de la sentence abolie depuis 58 ans. « Personne n’a jamais commis de crime après avoir été exécuté. Vous le savez, n’est-ce pas ? 100% taux de réussite », avait lancé Lee Anderson.

Le nouveau numéro du 2 du parti conservateur, 56 ans, vient d’un bassin minier, dans le nord de l’Angleterre. Comme son père, il travaille dans une mine de charbon dans la région d’Ashfields. Après dix années passées sous terre, il donne ensuite des conseils juridiques et financiers, avant de travailler dans des foyers pour jeunes sans abri. Puis en 2015, il rejoint les travaillistes en tant que conseiller municipal dans sa région, à Mansfield. Ceux qu’il appelle désormais « les cinglés » l’ont suspendu pendant quatre mois de ses fonctions, alors qu’il avait loué une pelleteuse et placé des blocs de béton sur un parking afin d’empêcher « des gens du voyage » de camper illégalement.

En 2018, le travailliste change de bord et rejoint les conservateurs. Il se rapproche de Boris Johnson, qu’il compare à un membre de sa famille. Il milite pour le Brexit et est élu député du parti au pouvoir dans sa région en 2019. Il est l'incarnation vivante du séisme politique qui a renversé le « mur rouge » dans le nord de l'Angleterre, transformant en conservateurs des sièges travaillistes historiquement sûrs.

Déluge de critiques

Depuis, l’homme au franc-parler sait comment attirer l’attention et n’hésite pas à afficher ses opinions. Ses sorties médiatiques en énervent plus d’un, même dans son propre camp. Comme lorsqu’il critique les infirmiers qui se rendent dans les banques alimentaires. Ces derniers ne savent pas « gérer » leurs finances, explique-t-il : « Nous avons génération après génération qui ne peuvent pas cuisiner correctement, ils ne peuvent pas cuisiner un repas à partir de zéro, ils ne peuvent pas faire un budget ». Il invite alors les autres députés à venir assister à un « projet génial » : dans sa circonscription, ceux qui viennent dans une banque alimentaire, sont contraints de « s'inscrire à un cours de budgétisation et de cuisine ». « Nous leur montrons comment cuisiner des repas bon marché et nutritifs avec un budget limité. Nous pouvons préparer un repas pour environ 30 pence par jour », déclare le député du Nottinghamshire, rebaptisé « 30p Lee » par la presse.

► À lire aussi : Européen de la semaine – Rishi Sunak, le banquier qui veut ramener le calme au 10 Downing Street

Face au déluge de critiques, celui qui n’a pas eu accès aux grandes écoles privées comme la plupart de ses collègues au Parlement se défend en rappelant ses origines : « J'ai été parent isolé pendant 17 ans avec deux garçons. Je sais ce que c'est que de mettre son dernier billet de cinq livres dans le compteur de gaz, de devoir vendre sa voiture parce qu'on n'en a pas les moyens. Je sais ce que c'est que de lutter. Alors je n'accepterai aucune leçon de la part de qui que ce soit sur le fait d'être dans une situation difficile ».

« Plus mes détracteurs me critiquent, plus je sais que je fais et dis les bonnes choses », se rassure-t-il. En un peu plus de trois ans à la Chambre des communes, le conservateur a demandé que les « locataires gênants » soient logés dans des tentes et travaillent comme cueilleurs de pommes de terre. Il a refusé de regarder l'équipe d'Angleterre de Gareth Southgate tant qu'elle s'agenouillait en signe de soutien à la lutte antiraciste. Il a aussi fait l’objet d’une enquête suite à des allégations d’antisémitisme en lien avec un groupe Facebook où les théories du complot prospèrent. Le résultat n’a jamais été rendu public, mais le député a depuis volontairement participé à des sessions de formation sur la reconnaissance de la haine des juifs.

Séduire un électorat plus populaire

Dernièrement, il a fait savoir qu’il soutenait la politique de la ministre de l’Intérieur : durcir le ton pour lutter contre l’immigration illégale. Car il est convaincu qu’il s’agit « du problème numéro 1 pour les électeurs ». Il propose que les frégates de la Royal Navy ramènent les migrants à Calais. Il se félicite de l'ouverture d'une nouvelle mine de charbon accordée par Rishi Sunak, « en dépit de toutes les sottises débitées par les écologistes ».

Cette nomination clivante va permettre au Premier ministre de séduire un électorat plus populaire, auquel le pensionnaire de Downing Street, le plus riche de l’histoire britannique, ne parle pas. Et ce, un an avant les élections générales et alors que les sondages donnent le parti au pouvoir perdant face aux travaillistes. Une partie du rôle d’Anderson en tant que vice-président sera d'aller sur les ondes pour exprimer son soutien au programme du gouvernement. Ce mardi, dans le Mirror, il flatte une partie des électeurs de la droite dure en assurant que les conservateurs mettront probablement un « mélange de guerres culturelles et de débat sur les transgenres » au cœur de leur offre électorale.

Mais dans une attaque contre son Premier ministre, il rappelle qu’il y a quatre ans, les conservateurs ont gagné grâce à des ingrédients disparus aujourd’hui : Boris Johnson, le Brexit et l’antipathie envers Jeremy Corbyn (ancien chef travailliste). Le parti va devoir « penser à autre chose », conclut-il. Lui qui une semaine avant d’être nommé comparait le gouvernement à « l'orchestre du Titanic, jouant le même air et ignorant l'évidence ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne