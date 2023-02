Turquie: le séisme fissure l'alliance des partis d'opposition pour les prochaines élections

Kemal Kilicdaroglu, le chef du CHP, le principal parti d'opposition turc, à Ankara, le 30 janvier 2023. AP - Burhan Ozbilici

Le séisme qui a frappé la Turquie va-t-il provoquer l’ajournement des élections présidentielle et législatives prévues normalement en mai prochain ? Plus d’une semaine après la catastrophe qui a frappé ce pays, le président Recep Tayyip Erdogan ne s’est toujours pas prononcé sur le sujet, sachant que ce séisme et ses conséquences changent forcément la donne non seulement pour les autorités en place, mais également pour l’opposition.