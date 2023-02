Ukraine: avancée russe à Bakhmout, résistance ukrainienne à Vouhledar

En Ukraine, les combats se sont encore intensifié dans le Donbass, alors que les responsables militaires ukrainiens déclarent s’attendre à de nouvelles attaques terrestres, à l’approche de la date anniversaire de l’invasion russe en Ukraine. Lundi, l’étau s’est encore resserré autour de la ville de Bakhmout, où les forces russes tentent de grappiller du terrain. Mais elles seraient à l'inverse en train d’essuyer des pertes effroyables un peu plus au sud, à Vouhledar.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Lundi, l’exécutif ukrainien a fait part d’une « situation compliquée », dans le nord de l’agglomération de Bakhmout, où les forces russes continuent leur stratégie de grignotage, afin de prendre le contrôle des routes qui relient la ville au reste du Donbass.

Les Russes revendiquent la prise de la localité de Krasna Hora, et mettent la pression sur celle de Paraskoviïvka, un des principaux échangeurs routiers de la région.

À l’est de Bakhmout, les Ukrainiens continuent de se défendre bec et ongles dans la banlieue pavillonnaire, maison par maison, alors que l’armée ukrainienne a décidé d’interdire l’accès de la ville aux personnes non militaires.

La situation est également très tendue plus au nord, entre Kreminna et Svatove, dans la région de Louhansk. Mais c’est de Vouhledar, plus au sud, que proviennent des images saisissantes.

Ce secteur du front fait l’objet d’un assaut russe massif. Depuis environ trois semaines, des vues de drones de l’armée ukrainienne montrent cette localité minière proche de Donetsk, 15000 habitants avant l’invasion, quasi intégralement détruite.

Selon l’Institut d’étude de la guerre, un groupe d’étude américain réputé, les abords de la ville ont été engagés de front par la 155ème brigade d’infanterie marine russe, qui a perdu des dizaines de chars.

Selon Kiev et les Occidentaux, les pertes de l’armée russe s’élèvent autour de Vouhledar à plusieurs centaines d’hommes par jour, peut-être le bilan quotidien le plus effroyable depuis le début de la guerre.

