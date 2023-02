Écosse: «Nicolas Sturgeon a participé à la survie du mouvement indépendantiste»

Entretien

Après une vie au service de l'indépendance de l'Écosse et presque une décennie au pouvoir, Nicola Sturgeon quitte la scène. La Première ministre écossaise et patronne du SNP, le Scottish national party, a présenté sa démission mercredi 15 janvier, à la surprise générale.

Avocate progressiste et charismatique, considérée comme une prodige de la politique écossaise, Nicola Sturgeon était aussi crainte à Londres qu'admirée à Édimbourg pour son aisance et son franc-parler. Elle aura mis en place plusieurs réformes sociales, mais manqué son objectif premier : faire céder le gouvernement britannique et permettre à son pays de quitter le Royaume-Uni. Entretien avec Claire Breniaux, spécialiste de l'Écosse et professeure à l'Université de Bourgogne, qui passe au crible dix années de pouvoir.

RFI : Dans son allocution annonçant sa démission, Nicola Sturgeon affirme que l’Écosse d’aujourd’hui est plus équitable et que les politiques écossaises sont plus justes qu’au moment de sa prise de fonction en 2014. Quel bilan tirez-vous de ses années de pouvoir ?

Claire Breniaux : Son bilan est plutôt bon. D'abord, le SNP a conservé sa majorité au gouvernement écossais et a réalisé de très bons scores aux élections. Elle s'est bien sortie aussi de la crise du Covid. Et elle a fait avancer les choses en termes de justice sociale, qui est le principal cheval de bataille du SNP en dehors de l’indépendance. À ce propos, elle et son gouvernement n’ont pas échappé aux critiques, bien sûr, mais Nicola Sturgeon s'est montrée très dévouée à la cause indépendantiste, qu’elle n’a cessé de replacer dans le débat public. On le voit notamment avec sa demande auprès de la Cour suprême britannique, par laquelle elle réclamait l’organisation d’un deuxième référendum d’indépendance en Écosse.

Pourquoi dit-elle dans son discours que l'opinion publique à son propos est devenue un frein ? Elle parle de clichés et d'a priori qui mineraient le débat politique.

Effectivement, elle a fait l'objet de critiques, surtout venues de l'opposition, mais aussi dans son camp, en particulier sur le sujet des personnes transgenres. Les esprits se sont échauffés lorsque plusieurs textes sur ce thème ont été débattus et cela a provoqué le départ de certains membres de son parti.

Sa popularité en a souffert ?

Oui et non, elle reste très charismatique. Sa démission est surprenante, très inattendue. Ce qui l’a fragilisée, c'est la décision prise par la Cour suprême britannique à la fin de l'année dernière, selon laquelle le Parlement écossais n’a pas le droit d'organiser de son propre chef ce deuxième référendum d’indépendance. Ce qui symbolise peut-être un possible essoufflement du mouvement indépendantiste, même s'il reste quand même fort en Écosse. Elle a pu se dire que c'était le bon moment pour démissionner.

On connaissait Nicola Sturgeon pour son combat en faveur de l'indépendance. En tant que cheffe du Scottish National Party, le principal parti indépendantiste écossais, diriez-vous qu’elle est parvenue, depuis son arrivée au pouvoir, à faire avancer la cause de l'indépendance ?

Tout à fait. Il suffit pour s’en convaincre de prendre en considération les très bons scores réalisés par le SNP aux élections locales, sans parler d’un score exceptionnel aux élections parlementaires britanniques : troisième sur l'ensemble des partis, sur l’ensemble d’un État multinational de constitué de quatre nations, c'est quand même assez impressionnant. Certes, il ne faut pas oublier que l’organisation d’un nouveau référendum dans les années à venir s’annonce très compliqué, mais quoi qu’il en soit, oui, on peut dire que Nicolas Sturgeon a vraiment participé à la survie, voire au développement du mouvement indépendantiste en Écosse.

Elle a affirmé rester députée, au moins dans un premier temps. Sait-on qui peut la remplacer au poste de Premier ministre de l'Écosse ?

Peut-être John Swinney, son bras droit actuel. C'est la personne qui a le plus d'expérience en tant que leader au sein du SNP. Mais je pense que c'est très ouvert. La démission de Nicolas Sturgeon prend tout le monde de court.

