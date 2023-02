Séisme en Turquie: les équipes de sauvetage laissent place aux pelleteuses

Dix jours après le séisme en Turquie, les recherches de survivants touchent à leur fin et laissent maintenant la place aux pelleteuses et excavatrices qui commencent à déblayer les milliers d'immeubles effondrés sur eux-mêmes, sous le regard incrédule des habitants.

Avec nos envoyés spéciaux à Antioche, Pierre Olivier et Jad El Khoury

Partout dans la ville, les mêmes bruits sourds. C'est désormais au tour des bulldozers d'entrer en action. L'arrivée de ces engins signe aussi l'arrêt des recherches des survivants. En face, les habitants regardent, incrédules et les larmes aux yeux, leur vie d'avant disparaître, grignotée petit à petit par les engins de démolition. Souvent, quand une pelleteuse soulève un bloc de béton, les vestiges d'un salon, les restes d'une cuisine et parfois même des livres ou des jouets d'enfants réapparaissent.

​​​​​​Dix jours après le séisme, les habitants ont compris que les chances de retrouver des survivants sont infimes. « J'ai perdu mon oncle, ma belle-mère et mon beau-père. Les sauveteurs ont utilisé toute la technologie possible. Alors s'ils disent que maintenant, il faut déblayer, c'est vrai. Ceux qui ont survécu ont survécu, ceux qui sont morts sont déjà morts ! », souffle l'un d'eux.

Reconstruction longue et difficile

Plusieurs proches de Souleyman Ayden sont encore sous les décombres. Pourtant, il approuve ces opérations de déblayage. « Il y a une limite au-delà de laquelle l'être humain ne peut plus survivre sous les décombres, c'est comme ça ! Maintenant, trouver des survivants relève du miracle. Les corps se décomposent et ça se sent ici alors, il faut bien commencer à nettoyer. Pour les maladies aussi, car si une épidémie se déclare, on ne pourra pas l’arrêter », remarque-t-il.

Mais Mustapha Cachik veut aussi penser à l'avenir : « Les maisons dans lesquelles on est sûr qu'il n'y a personne commencent à être nettoyées. Et puis il va bien falloir reconstruire des logements pour les habitants ! C’est la raison pour laquelle le déblayage doit commencer. La ville doit être rebâtie et avec l’aide de dieu, nous allons entamer pas à pas la reconstruction ». Mais même avec ces milliers de tractopelles et engins de chantier en tout genre, la reconstruction s'annonce plus que longue et difficile.

