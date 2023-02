Soirées «bunga-bunga»: Silvio Berlusconi relaxé dans un procès pour corruption de témoins

Accusé d'avoir corrompu des témoins pour mentir sur ses sulfureuses soirées « bunga-bunga », l'ex-chef du gouvernement italien et actuel sénateur de son parti Forza Italia, Silvio Berlusconi, a été acquitté par un tribunal de Milan.

C’est donc la fin d’un procès qui aura duré plus de six ans, rapporte notre correspondante à Rome, Anne le Nir. La justice italienne a relaxé ce mardi le sénateur Silvio Berlusconi qui était accusé de subordination de témoin. Selon l'accusation, il aurait versé environ 10 millions d’euros entre 2011 et 2015 à une vingtaine de jeunes femmes qui avaient participé à ses soirées « bunga-bunga » pour que ces dernières ne témoignent pas en sa défaveur.

Le parquet de Milan avait réclamé une peine de six ans de prison contre Silvio Berlusconi pour corruption en actes judiciaires. Mais les juges de la 7e section du tribunal pénal de Milan ont acquitté l’actuel sénateur de Forza Italia et 27 autres accusés au motif que les faits ne sont pas établis. Autrement dit, ils ont épousé la thèse de la défense selon laquelle aucun élément ne permet de prouver qu’il y a eu subornation de témoin et faux témoignages. « Je ne peux qu’être satisfait », a déclaré à Milan Federico Cecconi, l’un des avocats de Silvio Berlusconi.

À Rome, les parlementaires de Forza Italia ont longuement applaudi l’acquittement de leur leader. Tandis que la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, s’est félicitée de cette « bonne nouvelle qui met fin à une longue affaire judiciaire ayant également eu des répercussions importantes sur la vie politique et institutionnelle italienne ».

Selon le parquet, le silence de ces jeunes femmes qui ont participé à ces fameuses soirées a coûté, entre 2011 et 2015, des millions d'euros à Silvio Berlusconi. La plupart de cette somme est revenue à Karima El-Mahroug, une jeune danseuse de night-club marocaine surnommée Ruby, mineure lorsqu'elle a pris part aux fêtes. En 2010, l'ancien président du Conseil italien avait été accusé d'abus de pouvoir en protégeant Mme El-Mahroug.

De son côté, la défense de Silvio Berlusconi a affirmé que l'argent était une indemnisation pour l'atteinte à la réputation des personnes impliquées dans l'affaire.

