Séismes en Turquie: une vague de solidarité sans précédent dans le pays

Onze jours après les séismes meurtriers, un élan de solidarité sans précédent gagne la Turquie. Adana, notamment, est devenue la base arrière de nombreuses ONG. Mercredi soir 15 février, lors d'une émission retransmise en direct à la télévision, 6,3 milliards d'euros de dons ont été récoltés. Le lendemain, cette somme colossale faisait la Une de nombreux journaux.

Avec nos envoyés spéciaux à Adana, Pierre Olivier et Jad El Khoury

« Merci à tous les Turcs », titrait un grand quotidien national ce jeudi matin.

Il faut dire que l'émission de la veille a été très fortement suivie, ici. Tous les chiffres sont hors norme et dépassent l'entendement. L'émission était retransmise sur 200 chaînes de télévision et 500 radios en simultané.

À l'écran, une flopée de stars : des actrices, des chanteurs, des footballeurs qui répondaient aux donateurs en direct au téléphone. Pendant les dix premières minutes de l'émission, plus de 60 000 appels ont été reçus !

Des bénévoles de l'association World Human Relief dispatchent les milliers de dons dans des cartons qui sont ensuite acheminés dans les zones sinistrées. Adana, jeudi 16 février 2023. © Pierre Olivier / RFI

Régulièrement, le présentateur interrompait la soirée pour prendre en direct un appel. En ligne, le directeur de la Banque centrale turque a fait le plus gros don : 1,6 milliard d'euros. Tout au long de la soirée, les grandes entreprises turques ont appelé pour donner des fonds.

Bien sûr, les Turcs se sont aussi montrés très généreux. Résultat : 6,3 milliards d'euros récoltés en quelques heures seulement. Cette somme servira à construire de nouveaux logements pour les rescapés du séisme qui ont parfois tout perdu en quelques minutes.

Un montant colossal dont il va falloir néanmoins surveiller attentivement l'utilisation, confie un jeune homme. Histoire que cette aide aille bien aux personnes qui en ont vraiment besoin.

« On distribue des produits d'hygiène, de la nourriture, des couches »

Partout en Turquie, en général, les initiatives pour venir en aide aux sinistrés se multiplient. Relativement épargnée par le séisme, la ville d'Adana est d'ailleurs devenue la base arrière de nombreuses ONG.

Özlem Şimşek est la coordinatrice de l'association World Human Relief. « Nous avons des équipes à Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, énumère-t-elle. Ici, on reçoit les dons puis on les dispatche dans ces cartons. Cent bénévoles travaillent ici et les habitants viennent nous aider. On distribue des produits d'hygiène, de la nourriture, des couches pour bébé... »

À Adana, les hôtels de la ville viennent aussi en aide aux sinistrés. La responsable du Şirin Park Otel confie : « Tous les hôtels d'Adana ont décidé d’ouvrir leurs portes. Certains offrent des chambres gratuitement, et ici, on a mis à disposition nos salons de réception. Depuis le séisme, on a accueilli plus de 80 personnes. Elles n'ont plus de domicile, c'est pour ça qu'on les accueille ! »

Le Şirin Park Otel a mis à disposition des rescapés qui ont perdu leur maison le salon de réception. Environ 80 personnes ont été accueillies depuis le séisme. © Pierre Olivier / RFI

À l'intérieur de l'hôtel 4 étoiles, des matelas ont été installés sur le sol en marbre. Hulia Ozgourbac est arrivée il y a six jours avec sa famille. « Ils nous demandent en permanence si on a besoin de quelque chose, quel accueil ! Quand une autre victime arrive, ils apportent immédiatement un matelas et des draps. L'hygiène est parfaite ici », rapporte-t-elle.

Un élan de solidarité qui dépasse même les frontières de la Turquie. Timor Baul est allemand. Il a décidé de venir prêter main forte. « On apporte de la nourriture aux sinistrés et aux enfants, on fait le maximum, assure-t-il. Avant, j'étais chrétien, je me suis converti à l'islam. Ce sont mes frères et mes sœurs, ici. Il fallait que je les aide. Si j'étais dans la même situation, j'apprécierais qu'on vienne m'aider ! »

Autant d'initiatives qui se multiplient partout à travers le pays, et redonnent une lueur d'espoir aux dizaines de milliers de sinistrés.

