Ukraine: les Russes maintiennent la pression dans la région de Kherson

Dans le sud de l'Ukraine, la région de Kherson connait des bombardements incessants. Depuis qu’ils ont été chassés par les forces armées ukrainiennes, il y a quatre mois, les Russes continuent leur pilonnage depuis l’autre rive du fleuve qui borde la ville.

Publicité Lire la suite

Avec nos envoyés spéciaux, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Les rues sont quasi désertes dans la ville de Kherson. Depuis la place centrale résonnent les tirs d'artillerie tirés par les forces russes depuis l'autre côté du fleuve Dniepr.

« Chaque jour, Kherson est bombardée au minimum vingt fois. Ils tirent le plus souvent au mortier de 80 et 120 mm, mais ils utilisent aussi des roquettes. Ils visent nos positions, mais ils tirent également sur des bâtiments civils, des magasins, des écoles, des hôpitaux », raconte Oleksandr Fedunin, porte-parole de la 124ᵉ brigade de la Défense territoriale.

L'avantage de connaître les lieux

De la rive gauche, de petits groupes de soldats russes tentent régulièrement de s’infiltrer en franchissant le Dniepr qui tient lieu de ligne de front. « Dans cette partie du fleuve où il se jette dans la mer, le delta ressemble à une toile d’araignée. Dans ses multiples bras, on peut facilement se perdre. Pour les unités de reconnaissance, c’est un lieu très important. Nous y opérons constamment, tout comme eux, mais nous avons un grand avantage : nous connaissons les lieux parce que nous sommes d’ici. J’ai grandi ici et pour moi, c’est beaucoup plus facile », précise Roman Tchoukhailov, membre d’une unité de reconnaissance par drone, chargé de surveiller cette zone délicate.

Roman retourne surveiller le fleuve. Il s’attend à ce que les opérations d’infiltration se multiplient à l’approche du premier anniversaire du début de l’invasion russe.

►À lire aussi : Ukraine: dans la région de Kherson, l'activité agricole attend la fin des combats pour redémarrer

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne