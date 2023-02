À la Une: après le séisme en Turquie, ce sont les pauvres et les réfugiés qui souffrent le plus

Revue de presse des Balkans

Dix jours après les violents séismes qui ont ravagé le sud-est de la Turquie, le bilan ne cesse de s'alourdir et les plus touchés sont les plus précaires, notamment les réfugiés. Dans les zones dévastées, beaucoup dorment dehors et on se prépare au pire : certains redoutent des épidémies alors que les conditions d'hygiène sont déplorables.

La Grèce a été l’un des premiers pays de l’Union européenne à apporter son aide à la Turquie après le séisme. Autorités et citoyens se mobilisent, malgré les différends entre les deux pays. De leur côté, les Kurdes de France se mobilisent pour venir en aide à leur communauté, très touchée par les séismes qui ont ravagé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine. Les autorités turques restent méfiantes. Reportage à Stains, dans les locaux de l’association Pazem.

15 ans d'indépendance au Kosovo

Le Kosovo, célèbre ce 17 février les 15 ans de sa proclamation d’indépendance. Mais quel drapeau brandir ? Les Albanais du Kosovo hésitent toujours entre les bannières de leur pays et celui de l'Albanie. Et les Serbes ? Et les minorités ?

L’intégration des Serbes est-elle encore possible ? Dans le nord du Kosovo, où ils sont majoritaires, mais encore plus dans les enclaves, ces villages isolés disséminés dans tout le pays au sud de la rivière Ibar, la communauté se sent prise au piège, coincée entre « le marteau de Belgrade et l’enclume de Pristina ». Reportage.

Quant aux Roms, leur situation ne s'est guère améliorée. Ils sont toujours victimes de racisme et de multiples discriminations dans l’accès à l’éducation, aux soins, au marché du travail. Reportage à Mitrovica.

Pour ce 15ᵉ anniversaire, on se rappelle aussi que le Kosovo reste « un ghetto » et le restera au moins jusqu'en 2024. Ses ressortissants sont en effet les seuls à devoir toujours demander un visa Schengen pour voyager dans l'Union européenne. Enquête sur ce régime kafkaïen, entaché de multiples humiliations.

La Moldavie s'inquiète des menaces de la Russie

La Russie planifie-t-elle un coup d’État en Moldavie ? Chișinău dénonce un plan visant à « renverser l’ordre constitutionnel », convoque l’ambassadeur russe, montre (un peu) les muscles et refoule des supporters du Partizan de Belgrade. Cette crise survient juste après la démission de la Première ministre. Natalia Gavrilița a laissé sa place à Dorin Recean, un expert des questions de défense. Flanqué sur les frontières occidentales de l’Ukraine, le petit pays est toujours tiraillé entre l’Union européenne et la Russie.

Football : le légendaire entraîneur Ćiro Blažević est mort

C'est l'homme qui a emmené la Croatie tout juste indépendance jusqu'aux demi-finales de la Coupe du Monde 1998. Miroslav dit Ćiro Blažević vient de mourir à l'âge de 88 ans à Zagreb. Une légende, respectée dans toute l'ancienne Yougoslavie. Hommage à « l’entraîneur de tous les entraîneurs ».

Les séries d’ancienne Yougoslavie continuent à cartonner. Dernier exemple, La Fille de Kiev, une production croate qui commence par la découverte du cadavre d’une jeune adolescente sur les bords de la Drave, à Osijek, dans l’est de la Croatie... L’enquête se poursuit jusqu’à Kiev. Cette série policière saluée par la critique est à découvrir en français sur Arte. Présentation.

