Conférence de Munich: Macron appelle les Européens à «réinvestir massivement» dans leur défense

Le président français Emmanuel Macron prononce un discours lors de la Conférence de Munich sur la sécurité (MSC) ce vendredi 17 février 2023. AFP - ODD ANDERSEN

Texte par : RFI

La Conférence de Munich a débuté ce vendredi 17 février en Bavière. Ce rendez-vous incontournable dans le domaine de la sécurité réunit tous les ans le « gratin » des décideurs. Parmi les participants cette année : Emmanuel Macron, Olaf Scholz, mais aussi les chefs des diplomaties chinoise et américaine. Un grand absent, et c'est une première : la Russie. Le président ukrainien s'est exprimé à distance, et son homologue français, ainsi que le chancelier allemand, lui ont emboîté le pas.