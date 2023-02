Italie: grève des journalistes du principal groupe de presse

Des journaux et des magazines sont photographiés dans un kiosque à journaux à Milan, le 25 janvier 2020. (Photo d'illustration) AFP - MIGUEL MEDINA

RFI

Les kiosques en Italie seront semi-vides ce samedi 18 février. Plusieurs quotidiens dont La Repubblica et La Stampa, qui comptent parmi les plus grands et célèbres d’Italie, ne paraîtront pas en kiosque ce samedi.